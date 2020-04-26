【笑傲江湖】袁潔瑩顏值勝過女主角　遺憾沒大紅大紫近年已淡出

1990年上映的電影版《笑傲江湖》雲集多位巨星，包括許冠傑、葉童、張敏及張學友等，《滄海一聲笑》更成為港產片史上最經典的主題曲之一。 雖然有兩大女神座坐鎮，飾演「藍鳳凰」的袁潔瑩憑著高顏值令影迷留下深刻印象。16歲便入行的她拍過半百部電影，是圈中難得留短髮的美女演員，可惜壞學生、玉女與打女路線都無法引領她大紅大紫，早年已淡出娛圈。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

袁潔瑩當年獲黃百鳴發掘入行，叛逆女學生形象深入民心。（電影截圖）

袁潔瑩的伯樂是黃百鳴，1985年後者在某酒家門外看見與男友吵架的袁，力邀她入行拍戲，當年袁加入新藝城影業時還未夠16歲。入行初期，袁與羅美薇、陳加玲等人組成「開心少女組」，憑《開心鬼》系列打出名堂，留著短髮的袁多數演叛逆少女角色。

長髮造型清秀可人，可塑性甚高。（電影截圖）

少女時代結束，袁潔瑩的戲路亦越來越廣，在《喋血街頭》飾演梁朝偉太太，長髮造型變成純情小家碧玉，但翌年梁、袁在《中環英雄》再度合作，袁又再度剪短頭髮，但造型有型到不得了，十足現時的韓國Idol。

袁潔瑩在《學校風雲》有大膽演出。（電影截圖）

重溫袁潔瑩在《學校風雲》大膽演出及其他經典作品

+ 9 + 8 + 7

90年代初袁潔瑩曾轉型當打女，拍下《笑傲江湖》、《笑傲江湖II東方不敗》、《太極張三丰》、《邊城浪子》及《蘇乞兒》等多部武俠電影，在《笑傲江湖》中飾演「藍鳳凰」獲影迷大讚是史上最佳版本。之後袁推出過唱片及加入TVB，雖然在多部電視劇演過女主角，但她一直未有大紅大紫，1994年更因患上厭食症而令事業停滯不前。

袁潔瑩演嘅藍鳳凰真係好靚。（電影截圖）

+ 6 + 5 + 4

到90年代中、後期主力拍劇，間中接拍一些低成本電影製作，2000年後更大幅減產，最後一部大銀幕作品為2005年的《天煞孤星》到2013年、相隔13年才復出拍攝TVB劇集《女人俱樂部》。

袁潔瑩與阮嘉欣最終分手收場。（視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

袁潔瑩跟事業一樣多姿多彩，她曾與富商劉鑾雄、合作過的郭富城、王傑、「白花油王子」顏福偉、及TVB監製陳維冠等傳緋聞；入行初期與音樂人徐日勤公開拍拖，淡出娛圈後與同性密友阮嘉欣展開長達7年的戀人關係，可惜於2012分手收場，現已年過半百的袁潔瑩仍未覓到歸宿。