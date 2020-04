最重口味港產片《血戀》原來有第3集　彭丹接替李華月全裸演出

1995年上映的《血戀》被喻為港產片史上最重口味的三級片,李華月全裸與素人男主角「打真軍」演出,大膽性愛場面直逼四級尺度,可謂轟動一時。 當年《血戀》出奇招斬獲400萬票房,李華月於同年10月推出續集《血戀2》,同樣大賣色情及血腥,但新鮮感欠奉下只收百多萬,相信大部分影迷都以為已沒有第3集,但小編發現第三部曲在1996年上映,仲由彭丹頂替李華月當女主角!

《血戀》的英文片名為「Trilogy of Lust」,顧名思義是三部曲,《血戀II》就順理成章叫「Trilogy of Lust II」,但往後李華月沒有完成第三部曲。不過,另一部由彭丹、鄭浩南及韋家雄等主演的《孽欲追擊檔案之邪殺》竟然是《血戀》系列的終結篇,事關其英文片名為「Trilogy of Lust 3 - Bizarre Rituale」。

《孽》片跟《血戀》系列的故事沒任何關連,其實兩集《血戀》的故事亦沒有連貫性。《孽》片講述飾演記者的彭丹到內地偏僻地方尋找失散的孖生妹妹,途中遇上另外幾名來自香港的攝製隊,一行人入住的旅館附近發生命案,彭丹追查之下發現妹妹亦曾入住同一旅館,並發現命案跟村中一對姊弟有關,最終彭丹靠色誘變態弟弟脫險。

這部片的劇情尚算豐富,大灑鹽花之餘亦摻合懸疑及奇情元素,可惜賣點仍是以色情場面為主,故事交代凌亂失衡,不過看三級片也不會太在意劇情發展,最緊要性愛場面夠精彩,電影找來日本女星杉浦朋美負責最大膽的戲份,雖然彭丹亦有全裸演出,但未有露出重要部位。有指當年她堅持三點不露,唯一在出道作《狼吻夜驚魂》中有一幕一閃即逝的露點戲,成為不少影迷的收藏畫面。