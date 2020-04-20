最重口味港產片《血戀》原來有第3集　彭丹接替李華月全裸演出

1995年上映的《血戀》被喻為港產片史上最重口味的三級片，李華月全裸與素人男主角「打真軍」演出，大膽性愛場面直逼四級尺度，可謂轟動一時。 當年《血戀》出奇招斬獲400萬票房，李華月於同年10月推出續集《血戀2》，同樣大賣色情及血腥，但新鮮感欠奉下只收百多萬，相信大部分影迷都以為已沒有第3集，但小編發現第三部曲在1996年上映，仲由彭丹頂替李華月當女主角！

《血戀》的未經刪剪版本未能通過電檢在香港上映，網上流傳的德國版影碟為足本，但睇完會想嘔。（電影截圖）

《血戀》的英文片名為「Trilogy of Lust」，顧名思義是三部曲，《血戀II》就順理成章叫「Trilogy of Lust II」，但往後李華月沒有完成第三部曲。不過，另一部由彭丹、鄭浩南及韋家雄等主演的《孽欲追擊檔案之邪殺》竟然是《血戀》系列的終結篇，事關其英文片名為「Trilogy of Lust 3 - Bizarre Rituale」。

重溫《血戀》精彩場面

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外國網站介紹《孽欲追擊檔案之邪殺》的英文名片為「Trilogy of Lust 3 - Bizarre Rituale」。（網上截圖）

彭丹全片最性感係呢一幕出水戲。（電影截圖）

《孽》片跟《血戀》系列的故事沒任何關連，其實兩集《血戀》的故事亦沒有連貫性。《孽》片講述飾演記者的彭丹到內地偏僻地方尋找失散的孖生妹妹，途中遇上另外幾名來自香港的攝製隊，一行人入住的旅館附近發生命案，彭丹追查之下發現妹妹亦曾入住同一旅館，並發現命案跟村中一對姊弟有關，最終彭丹靠色誘變態弟弟脫險。

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這部片的劇情尚算豐富，大灑鹽花之餘亦摻合懸疑及奇情元素，可惜賣點仍是以色情場面為主，故事交代凌亂失衡，不過看三級片也不會太在意劇情發展，最緊要性愛場面夠精彩，電影找來日本女星杉浦朋美負責最大膽的戲份，雖然彭丹亦有全裸演出，但未有露出重要部位。有指當年她堅持三點不露，唯一在出道作《狼吻夜驚魂》中有一幕一閃即逝的露點戲，成為不少影迷的收藏畫面。