上流寄生族｜花絮揭豪宅地牢靠CG　宋康昊呢幕關鍵戲都「造假」？

由奉俊昊執導的韓國電影《上流寄生族》（台譯：《寄生上流》），成為今屆奧斯卡首部獲最佳影片的外語電影，是上年其中一部最出色的電影。 《上流寄生族》橫掃各大影展多個獎項，除了故事的意味、劇情的層層推進引人入勝，戲中的場景也是焦點，最近官方首度公開幕後的特效製作對照片段，影迷都紛紛表示最想不到這一幕關鍵竟然全都是綠幕，靠大量特效造成。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

李善均和曹汝貞在《上流寄生族》中分別飾演富爸爸和富媽媽。（劇照）

韓國導演奉俊昊執導的《上流寄生族》，為韓國電影史寫下最光輝的一頁，今年年頭在奧斯卡金像獎奪得最佳影片、最佳國際電影、最佳導演與最佳原創劇本四個大獎，亦成為首部獲最佳影片的外語電影。

電影由「國民影帝」宋康昊、李善均、曹如晶、崔宇植和朴素淡等人主演，講述在現代社會，處於兩個截然不同階層的家庭，反映一貧一富在生活上的兩極，是一部黑色幽默驚悚劇情片。

在奧斯卡橫掃多個獎項的《上流寄生族》，正是富人與窮人之間的故事。（電影劇照）

最近，官方就公開了電影的幕後製作花絮，詳細的片段分析，解構片中到底有幾多幕是由綠幕及後期特效而成，引起網民熱烈討論。其實，電影公司早前曾透露片中的豪宅和半地下室是整部電影的核心，導演提過場景設計暗示著劇情的發展，花了不少心機親自設計豪宅及地牢。

由奉俊昊執導的韓國電影《上流寄生族》，最近公開電影的幕後製作花絮，原來當中有不少場景都是靠特效搭建。（影片截圖）

在最新的幕後花絮就看到，除了真實搭建的部分，其實背後都用了大量特效，讓整個場景看起來更自然及真實，當中最令影迷驚訝的就是其中一個關鍵的場景，由宋康昊主演的一幕竟全是綠幕、而睇返豪宅實際的面貌也矮很多外型較普通，原來是靠後製把它加高。

即睇《上流寄生族》哪些場景是假的：

+ 36 + 35 + 34

看過全新的這條真假對照片段，不少影迷都表示想不到電影在搭建了真實場景後，還加了這麼多特效後製，「以為全都是實景」，又讚大部分都很自然，「完全看不出原來是綠幕」。