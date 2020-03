【上流寄生族】奉俊昊嚴選20位具影響力導演　《訪‧嚇》榜上有名

一部《上流寄生族》(台譯︰寄生上流),令南韓導演奉俊昊成為大師級人馬,一個舉動一句說話都具指標性。早前他便擔任英國〈視與聽〉的客席編輯,推薦了他認爲未來20年,極具影響力的 20 位電影新晉導演,值得參考。

韓國名導奉俊昊執導的《上流寄生族》在第92屆奧斯卡金像獎中奪得「最佳影片」和「最佳導演」等四項大獎。(Getty)

從奉俊昊挑選的導演名單可見,他的選擇非常闊,首先他選了同樣來自亞洲區,以《邊境奇譚》(Border)獲得康城影展一種注目單元,最佳影片的伊朗導演Ali Abbasi、而中國導演畢贛,其作品《地球最後的夜晚》也獲賞識。其餘亞洲區之選還有《睡著也好 醒來也罷》日本導演濱口龍介、《我的寶貝男孩》(Honey Boy)以色列導演Alma Har'el,還有華裔導演趙婷《重生騎士》(The Rider)。至於同鄉的,就有《女孩青春紀事》(The World of Us)南韓導演尹佳恩(Yoon Ga-eun)。

《訪。嚇》(Get Out)佐敦比爾(Jordan Peele)(Getty Image)

至於較多人認識的,相信是執導《訪‧嚇》(Get Out),令他一片成名的佐敦比爾(Jordan Peele),該片更曾入選奧斯卡最佳電影。不過導演隨後的作品《我們‧異》《Us》就毀譽參半,未知後勁如何?

至於其他導演之選分別如下︰

《Atlantics》法國導演Mati Diop

《Saint Maud》英國導演Rose Glass

《Fire Will Come》法國導演Oliver Laxe

《God's Own Country》英國導演Francis Lee

《Martin Eden》意大利導演Pietro Marcello

《Happy as Lazzaro》意大利導演Alice Rohrwacher

《Ixcanul》危地馬拉導演Jayro Bustamante

《The Babadook》澳洲導演Jennifer Kent

《祖孽》(Hereditary)導演Ari Aster

《The Lighthouse》導演Robert Eggers

《It Follows》導演David Robert Mitchell

《Signature Move》導演Jennifer Reeder