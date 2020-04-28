新冠肺炎｜《毒魔》反派演員Riz Ahmed　疫症令他痛失兩家人

曾演出《俠盜一號：星球大戰外傳》（The Star Wars: Rogue One）的英國男星Riz Ahmed，近日接受訪問時透露，他的兩位家人因為感染新冠肺炎而逝世，更表示不希望他們白白死去。

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在《毒魔》演出反派科學家的Riz，接受外媒訪問時就透露自己因為新冠肺炎痛失兩個家人。（《毒魔》劇照）

現年37歲的英國演員Riz Ahmed，曾與甄子丹演出《俠盜一號：星球大戰外傳》，以及在《毒魔》演出反派科學家「Riot／Carlton Drak」。

最近，Riz接受外媒訪問時就透露自己因為新冠肺炎，痛失兩個家人，「因為新冠肺炎，我失去了兩名家庭成員，我只希望他們以及其他人不是白白死亡，我們要振作起來，重新想像一個更美好的未來。」

Riz透露，他的叔叔不幸於4月4日因新冠肺炎去世，他形容對方是一個「社區中的傳奇人物，會被深切懷念」。Riz Ahmed也趁機批評美國總統特朗普（Donald Trump），「他試圖趁機禁止移民。」

另外，《俠盜一號：星球大戰外傳》的另一位男演員Diego Luna，早前接受在網上訪問時亦表示，他的11歲兒子Jeronimo與9歲女兒Fiona也先後染上新冠肺炎，幸好現已康復回家。