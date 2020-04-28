新冠肺炎｜《毒魔》反派演員Riz Ahmed　疫症令他痛失兩家人

電影
撰文：
最後更新日期：

曾演出《俠盜一號：星球大戰外傳》（The Star Wars: Rogue One）的英國男星Riz Ahmed，近日接受訪問時透露，他的兩位家人因為感染新冠肺炎而逝世，更表示不希望他們白白死去。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

在《毒魔》演出反派科學家的Riz，接受外媒訪問時就透露自己因為新冠肺炎痛失兩個家人。（《毒魔》劇照）

現年37歲的英國演員Riz Ahmed，曾與甄子丹演出《俠盜一號：星球大戰外傳》，以及在《毒魔》演出反派科學家「Riot／Carlton Drak」。

最近，Riz接受外媒訪問時就透露自己因為新冠肺炎，痛失兩個家人，「因為新冠肺炎，我失去了兩名家庭成員，我只希望他們以及其他人不是白白死亡，我們要振作起來，重新想像一個更美好的未來。」

Riz透露，他的叔叔不幸於4月4日因新冠肺炎去世，他形容對方是一個「社區中的傳奇人物，會被深切懷念」。Riz Ahmed也趁機批評美國總統特朗普（Donald Trump），「他試圖趁機禁止移民。」

另外，《俠盜一號：星球大戰外傳》的另一位男演員Diego Luna，早前接受在網上訪問時亦表示，他的11歲兒子Jeronimo與9歲女兒Fiona也先後染上新冠肺炎，幸好現已康復回家。

《俠盜一號：星球大戰外傳》的另一位男演員Diego Luna，早前也透露他的11歲兒子Jeronimo與9歲女兒Fiona也先後染上新冠肺炎。（《俠盜一號：星球大戰外傳》劇照）

復仇者聯盟4｜上映一週年羅素兄弟直播爆料　公開多段未曝光花絮
2019年最賺錢同最蝕錢電影排名　 榜首榜尾都由超級英雄片包辦
猛禽小隊｜小丑女隻寵物係真有其狗　劇組公開鬣狗拍攝過程
驚天營救｜首波影評「雷神」打得精彩　11分鐘「一鏡到底」無得輸
【天火】周杰倫唱主題曲撐昆凌新戲　天王寵妻在片尾埋彩蛋放閃
金像獎2020｜19歲易烊千璽強勢挑戰古天樂 　有望成最年輕影帝
《一拳超人》開拍真人版電影　荷里活女星演崎玉完勝光頭男藝人？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。