猛禽小隊｜小丑女隻寵物係真有其狗　劇組公開鬣狗拍攝過程

瑪歌羅比（Margot Robbie）因為在2016年的電影《自殺特攻‬：超能暴隊》（Suicide Squad），飾演「小丑女」Harley Quinn而在全球爆紅。 今年年初由華裔女導演閻羽茜（Cathy Yan）執導的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》雖然口碑一般，但也有影迷覺得戲中的美術和造型設計非常精彩，當中「小丑女」的寵物鬣狗就最搶鏡，原來這隻寵物並不是全CG製作，是真有其狗。

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由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》口碑一般，叫好不叫座。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

瑪歌羅比主演的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》在今年2月上映卻叫好不叫座，不過作為「小丑女」的粉絲相信當時都有捧場支持。

雖然電影的票房不似預期，但戲中色彩班瀾的美術設計，小丑女及一眾女角色的造型就獲得不少好評。無論電影海報、劇照都老是常出現「內有惡犬」，「小丑女」的寵物鬣狗亦非常搶眼。

「小丑女」的寵物鬣狗都幾搶鏡，原來這隻寵物並不是全CG製作，是真有其狗。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

這隻惡犬在戲中名叫「Bruce」，外表兇猛，似乎一般人難以控制，大家應該都會覺得這隻寵物一定是靠CG製作而成，但原來視覺特效總監Thrain Shadbolt近日就透露，牠其實是真有其狗，並不完全是全CG的產物。

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Thrain表示拍攝時，其實首先用了一隻訓練有素的德國牧羊犬「Varko」作為「Bruce」的代表，「這讓瑪歌羅比演出時有了一個好拍檔，也為我們提供了演出、打燈照明方面的參考。通過觀察她與Varko的互動，我們能夠看到到狗隻被撫摸時，皮膚移動了多少，皮毛的狀態。」

所以，「Bruce」其實是真有其狗，先用德國牧羊犬拍攝，後期特效再加工而成的，這樣能讓特效師更準確呈現鬣狗的皮毛和外型的特點。