新冠肺炎｜基斯伊雲斯為基層籌款首開IG　號召元祖復仇者合體演出

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）自創「#AmericasFoodFund」慈善基金，同時發起「#AllinChallenge」呼籲大家捐款，目前已有多名影星參與，日前「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）接受挑戰後點名基斯伊雲斯（Chris Evans）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）呼叫復仇者聯盟集合！（Avengers Assemble!）

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基斯伊雲斯於2日終於開設個人Instagram。（Chris Evans IG）

從來都沒有用Instagram的基斯伊雲斯被基斯柏特點名後，終在今日（2日）開設個人Instagram，極速獲得藍剔認證，而且瞬間已有97.7萬人追蹤，而他開出的第一個post就是回應基斯柏特，大方快速接受挑戰，果然是善良又有心的「美國隊長」！

只要在基斯伊雲斯的頁面捐款，就有獲會抽參與抽獎。（網上擷圖）

現時只要在「All in Challenge」基斯伊雲斯的頁面捐款，就有機會獲得抽獎機會，而基斯伊雲斯開出的附帶條件是被抽中的捐款者，將可獲得跟基斯伊雲斯和他的5位最親近好朋友羅拔唐尼、基斯咸士禾夫、施嘉莉祖安遜、麥克雷法路和謝洛美維納，即是6位元祖級復仇者成員見面的機會，不過只是Online視像。他提出可以玩私人的問答遊戲、問他們任何事情或是玩遊戲等等，是一個極難得的機會再次見證6位元祖復仇者聯盟同框！

最後基斯伊雲斯點名「寒冬戰士」施巴斯坦史丹、「飛隼」安東尼麥基以及非裔同志男演員Billy Porter，表示十分期待跟大家見面。