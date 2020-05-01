新冠肺炎｜捐錢最多即可拍《侏羅紀世界3》　星爵：想被恐龍食嗎

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，4月時荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）創立一個名為「#AmericasFoodFund」的慈善基金，同時發起「#AllinChallenge」呼籲大家捐款，幫補一些缺乏物資的家庭，好讓他們可獲取足夠糧食，避免捱餓。

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里安納度狄卡比奧和羅拔迪尼路共同呼籲民眾捐款。（Leonardo DiCaprio Facebook）

「#AllinChallenge」近日仍不斷地進行當中，藝人點名藝人的傳播率甚高，甚至乎他們開出捐款的附帶條件也極其吸引，早前里安納度講明只要肯捐款，就有機會參與他的最新電影《Killers of the Flower Moon》，成為臨時演員跟里安納度、羅拔迪尼路以及馬田史高西斯（Martin Scorsese）一起工作，甚至可以出席電影的首映禮。

「星爵」基斯柏特接受「#AllinChallenge」，開出可以參與《侏羅紀世界3》的拍攝的條件。（Chris Pratt IG）

「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）近日被Justin Bieber點名，他接受挑戰後同樣開出非常吸引影迷的條件，被抽中的捐款者將可獲得跟基斯柏特一同拍攝《侏羅紀世界3》（Jurassic World: Dominion）的機會，總共會抽出兩名捐款者。

首先捐款的最低價格由$10美元（約$78港元）起，捐款即可獲得抽獎資格，而捐款最多的人即時獲得拍攝資格，更保證不會被剪走，一定會出現在戲中。

捐款最低門檻$10美元即有機會獲得參與《侏羅紀世界3》的拍攝。（網上擷圖）

基斯柏特講到：「你想被《侏羅紀世界》中的恐龍食掉嗎？如果你是位百萬富翁、億萬富翁又或是剛好撿到這麼多錢的人，這會是個很好的使錢的選項，更可以抵稅！希望大家可以多多捐款。」搞笑的是他在片中更播出多種被恐龍食的死法，或是被恐龍踩死，這就將會是下一個「你」！最後他點名基斯伊雲斯（Chris Evans）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）復仇者聯盟集合！（Avengers Assemble!）

重溫多幕被恐龍咬死：