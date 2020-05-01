新冠肺炎｜捐錢最多即可拍《侏羅紀世界3》　星爵：想被恐龍食嗎

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，4月時荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）創立一個名為「#AmericasFoodFund」的慈善基金，同時發起「#AllinChallenge」呼籲大家捐款，幫補一些缺乏物資的家庭，好讓他們可獲取足夠糧食，避免捱餓。
《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！
旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！
里安納度狄卡比奧和羅拔迪尼路共同呼籲民眾捐款。（Leonardo DiCaprio Facebook）
「#AllinChallenge」近日仍不斷地進行當中，藝人點名藝人的傳播率甚高，甚至乎他們開出捐款的附帶條件也極其吸引，早前里安納度講明只要肯捐款，就有機會參與他的最新電影《Killers of the Flower Moon》，成為臨時演員跟里安納度、羅拔迪尼路以及馬田史高西斯（Martin Scorsese）一起工作，甚至可以出席電影的首映禮。
「星爵」基斯柏特接受「#AllinChallenge」，開出可以參與《侏羅紀世界3》的拍攝的條件。（Chris Pratt IG）
「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）近日被Justin Bieber點名，他接受挑戰後同樣開出非常吸引影迷的條件，被抽中的捐款者將可獲得跟基斯柏特一同拍攝《侏羅紀世界3》（Jurassic World: Dominion）的機會，總共會抽出兩名捐款者。
首先捐款的最低價格由$10美元（約$78港元）起，捐款即可獲得抽獎資格，而捐款最多的人即時獲得拍攝資格，更保證不會被剪走，一定會出現在戲中。
捐款最低門檻$10美元即有機會獲得參與《侏羅紀世界3》的拍攝。（網上擷圖）
基斯柏特講到：「你想被《侏羅紀世界》中的恐龍食掉嗎？如果你是位百萬富翁、億萬富翁又或是剛好撿到這麼多錢的人，這會是個很好的使錢的選項，更可以抵稅！希望大家可以多多捐款。」搞笑的是他在片中更播出多種被恐龍食的死法，或是被恐龍踩死，這就將會是下一個「你」！最後他點名基斯伊雲斯（Chris Evans）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）復仇者聯盟集合！（Avengers Assemble!）
重溫多幕被恐龍咬死：
在 Instagram 查看這則貼文
GET EATEN BY A DINOSAUR in Jurassic World: Dominion!!! WHAT!? Anyone can enter now! Click the link in my bio. Sweepstakes entry costs just $10 (see restrictions) AND there’s also an auction item going to the highest bidder. That’s right!!! Two chances! Each winner will appear in the movie, Jurassic World: Dominion GETTING EATEN BY A DINOSAUR!!! 🦖 Two ways to win the same prize! Get yourself immortalized in cinematic history! Talk about the greatest gift money can buy!!! Every dollar goes to helping those in need. Click the link in my bio for all the details! #ALLINCHALLENGE Thank you @justinbieber for challenging me! I’m challenging @chrisevans @chrishemsworth @robertdowneyjr Avengers assemble!!