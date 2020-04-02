新冠肺炎｜湯賀蘭再玩IG challenge　倒立着衫曬爆肌十足蜘蛛俠

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，一眾影星乖乖留在家中做好自我隔離外，更不時都會在社交平台上拍片影相叫大家要「Stay Home」，而大家都知道在屋企隔離到蜘蛛絲都發霉的湯賀蘭（Tom Holland）於1日又有新搞作，更大方在鏡頭前show肌添！

湯賀蘭日前在Instagram自言「各位我好悶，我想我們應該返回巴里島。」（Tom Holland IG）

剛好一星期前湯賀蘭在Instagram限時動態tag足十多位超級英雄，齊齊要玩做10下掌上壓的IG Challenge，但當片源都消失埋時，竟連一位肯理他的超級英雄都冇，只得編劇羅素兄弟有接受挑戰。雖然冇人理湯賀蘭，但都無減他興致，而且再接再厲，愈戰愈勇，他更十分感謝tag他的朋友，終於有事讓他做。

湯賀蘭展露出fit爆身材。（Tom Holland IG）

今次最新的IG Challenge比起上次有難度得多，要倒立着衫，閒來無事的湯賀蘭即時應邀挑戰，脫去上衣的他，一展他的好身材，發達的胸肌和有「王」字模樣的腹肌當然不在話下，當他倒立後，單手撐地時，盡顯手臂的二頭肌和背肌，可想而知他一直沒有鬆懈，好好鍛鍊身材，時常為「蜘蛛俠」一角做好準備。

+ 5 + 4 + 3

今次湯賀蘭冇再tag十多位超級英雄，只tag了3個人，包括「神秘客」積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）以及他的好友兼助手Hazoster Field。3人之中終於有2位有理會湯賀蘭，不過只有一人有進行挑戰，大家今次又猜猜是誰呢？

今次湯賀蘭冇再大包圍，只係tag咗3個人。（Tom Holland IG）

今次湯賀蘭冇再tag十多位超級英雄，只tag了3個人，包括「神秘客」積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）以及他的好友兼助手Hazoster Field。3人之中終於有2位有理會湯賀蘭，不過只有一人有進行挑戰，大家今次又猜猜是誰呢？