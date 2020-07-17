Home Office睇戲抗疫！13 個馬拉松電影系列　最長唔瞓連煲50個鐘

Home office需要一直待在家裡的時候，最需要的就是打發時間，方法很多，打遊戲、喝酒、看漫畫、看書、看影集劇集、看電影…尤其是最後兩項，我們已經為大家推出了許多不同類型的片單了，為了打發漫長需要一直待在家中的時間，我們甚至出過一個片長超過 3 小時的長片殺時間片單。 今天再進階一點，但也不是要推什麼超過 4 小時的長片片單，這次推的電影平均一部大約就是 2 個小時的基本片長，但重點是它跟它的整個系列家族加起來，大概也需要你用掉好幾天來看完了！現在就來看看有哪些「系列型」的殺時間電影（至少要超過 5 集以上，不然三部曲的電影系列太基本了！） 文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）

▼▼▼按圖放大看13 部「系列型」電影推薦▼▼▼(下文有詳盡介紹)

+ 9 + 8 + 7

1.《007》系列：目前共 24 部，總長 2 天 1 小時 56 分鐘

占士邦（James Bond）可以說是標準的紳士特務，他是是英國情報機構軍情六處的間諜，代號「007」，擁有殺人執照（可以除去任何妨礙行動的人的權力），曾任英國皇家海軍後備隊中校，而且身邊總是有美女（邦女郎）相伴。最早的 007 電影是 1962 年的《鐵金剛勇破神秘島》，截止 2019 年為止一共有 24 部作品，《007》系列所有電影的總計票房達到近 60 億美元，在所有的「系列型電影」中名列第 3 位，僅次於哈利波特和Marvel電影宇宙系列。

如果要不眠不休連播目前的24部電影，需要超過兩天的時間，不過有很多太舊的版本可能有些難找，所以建議可以從皮雅斯布士南的版本（第一部為 1995 年的《新鐵金剛之金眼睛》）睇到丹尼爾基克 2015 年的《007：鬼影帝國》，這連續 8 部看下來也需要 17 小時 31 分才能看完呢…

2. 《哈利波特》系列：目前共 10 部，總長 1 天又 5 分鐘

既然說到了《007》是系列型電影中票房名列第 3 高的，那就不得不說說比他超前另外兩個系列了！哈利波特系列到目前目前為止一共 10 部電影，本傳的《哈利波特》一共7集，第7集又再分上下集，所以一共八部；而「前傳」《怪物與牠們的產地》系列目前出到第二部，預計會出到六部曲才完結。

哈利波特系列本傳前期圍繞在主角哈利波特不知道自己巫師，而以他的視角帶大家了解神秘的魔法世界，並且逐步解開哈利波特的身世與父母死亡之謎；第四部《火盃的考驗》在黑魔王佛地魔復活後，故事開始進入「死神聖物」的故事線，主要是白魔法跟黑魔法兩大勢力的對抗，而前傳的《怪物》系列雖然從「奇獸」的角度開啟了一個新的魔法世界視角，但主要內容多是在補充主線故事後期的「死神聖物」世界觀，所以雖然是前傳，但是最好還是先看過本傳之後再來看，比較不會眼花繚亂。（更何況《怪物》系列的主角群一開始就是成年巫師，所以對於魔法世界的一些「設定」並不會像本傳最一開始會有所解釋。）

+ 6 + 5 + 4

3. Marvel電影宇宙：目前共 23 部，總長 2 天 1 小時 57 分鐘

Marvel電影宇宙（MCU）是美國超級英雄電影系列，根據Marvel漫畫出版刊物中的角色進行改編。這些電影自 2007 年起開始製作，該系列至今已在全球累積了超過183億美元的票房成績，使其成為有史以來所有「系列電影」中票房收入最高的。

MCU的開山之作是 2008 年《鐵甲奇俠》，該片由派拉蒙電影發行，隨後也發行《鐵甲奇俠2》、《雷神奇俠》和《美國隊長》；而環球影業則發行了2008年的《新變形俠醫》。華特迪士尼工作室電影從 2012 年的跨界電影《復仇者聯盟》開始接手發行此電影系列，此電影也納入到該系列的第一階段。

第二階段的電影包括《鐵甲奇俠3》、《雷神奇俠2：黑暗世界》、《美國隊長2》、《銀河守護隊》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《蟻俠》。2016 年電影《美國隊長3：英雄內戰》是該系列第三階段的開始，隨後依次是《奇異博士》、《銀河守護隊2》、《蜘蛛俠：強勢回歸》、《雷神奇俠3：諸神黃昏》、《黑豹》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《蟻俠2：黃蜂女現身》、《Marvel隊長》、《復仇者聯盟4：終局之戰》、《蜘蛛俠：決戰千里》。

由第一部《變形俠醫》，之後的成名作《鐵甲奇俠》系列，Marvel電影宇宙的故事鋪墊超過10年，最後在去年以《復仇者聯盟：終局之戰》迎來首階段的結束（官方宣傳海報）

4. 《星球大戰》系列：目前共 11 部，總長 1 天又 48 分鐘

經典 1977 年開啟的系列稱為「正傳三部曲」，包含：《星球大戰：曙光乍現》、《星球大戰：帝國反擊戰》、《星球大戰：武士復仇》，主要講述反抗軍與「銀河帝國」之間的對抗。1999 年開啟的「前傳三部曲」，包含：《星球大戰前傳：魅影危機》、《星球大戰前傳：複製人侵略》、《星球大戰前傳：黑帝君臨》主要講述「天行者」家族最重要的成員「天行者」阿拿堅如何稱為絕地武士，最後投入黑暗原力稱為「黑武士」並且導致「絕地武士」消失、「銀河帝國」崛起的故事。

最新的系列則稱為「後傳三部曲」，包含：《星球大戰：原力覺醒》、《星球大戰：最後絕地武士》、《星球大戰：天行者崛起》，主要是講述「銀河帝國」餘孽繼續與新一代反抗軍對抗的故事。另外還有《俠盜一號：星球大戰外傳》與《韓索羅：星球大戰外傳》兩部外傳，然而外傳電影的時間序介於「前傳三部曲」與「正傳三部曲」之間，所以如果真的要馬拉松連播複習觀看的話，建議順序是：前傳三部曲、兩部外傳、正傳三部曲、後傳三部曲。

+ 7 + 6 + 5

5.《魔戒》系列：目前共 6 部，總長 17 小時 12 分鐘

《魔戒》本傳有三部曲，分別為《魔戒首部曲：魔戒現身》、《魔戒二部曲：雙城奇謀》、《魔戒三部曲：王者再臨》，而「前傳」三部曲則為《哈比人：不思議之旅》、《哈比人：荒谷魔龍》、《哈比人：五軍之戰》等一共六部。

本傳的主要故事背景講述在魔王「魔苟斯」被打敗之後，他的將軍索倫假扮成美善形象的「天賦宗師」與精靈王共同打造了十九枚「力量之戒」贈與人類、精靈、矮人的國王們，但索倫卻私下秘密打造了能控制力量之戒的「至尊魔戒」，隨後索倫現出真面目，並利用至尊魔戒控制諸王，稱為新一代魔王，但最後還是被反抗勢力打敗。索倫被打敗後，至尊魔戒下落不明，最後留落到了哈比人比爾博巴金斯的手上，最後他將魔戒交付給姪子佛羅多巴金斯，而當比爾博的老友巫師甘道夫發現魔戒後，便召集眾人組成魔戒遠征隊，目的是為了銷毀魔戒，並阻止索倫復活禍害中土世界。

很多人都會覺得《魔戒》本傳三部曲的故事基調比較沉悶（尤其是前兩集），因為電影花了很大的力氣來建構整個「中土世界」的世界觀與氛圍，最後《魔戒三部曲：王者再臨》進入高潮後就刺激多了！而前傳三部曲則是講述年輕時期的比爾博巴金斯如何意外獲得魔戒的過程（不過最主要的劇情內容還是在已經亡國的矮人國王子，號召眾人想要奪回孤山都靈部族矮人歷代傳承寶物「家傳寶鑽 Arkenstone」上）

+ 2

6. 《侏羅紀》系列：目前共 5 部，總長 10 小時正

氛圍「公園系列三部曲」跟「世界系列三部曲」，公園系列三部曲分別為《侏羅紀公園》、《侏羅紀公園：迷失世界》、《侏羅紀公園 3》，第一集主要講述人類的基因複製技術進步到可以將已經滅絕恐龍重新複製培育出來，生物科研集團InGen 國際遺傳公司總裁約翰哈蒙德為此創立開辦名為「侏羅紀公園」的主題樂園，但樂園系統工程師受到公司競爭對手BioSyn 生物製造公司的賄賂，準備將公園稀有恐龍胚胎偷運給他們；為了盜竊恐龍胚胎工程師將安全系統關閉來掩蓋行蹤，卻引起連鎖反應，造成恐龍出逃，最後侏羅紀公園必須關閉。

《侏羅紀公園：迷失世界》則是展示了除了主題樂園所在的努布拉島（展示島）外，其實 InGen 還有另一座「培育島」索納島，哈蒙德找來一群人前往索納島，進行恐龍生態考察與拍攝工作，藉此對外宣傳恐龍保育概念。不料，哈蒙德的野心侄子派遣捕獵隊前往該島，企圖將恐龍運往加州聖地亞哥作觀眾展覽，從而獲取商業利益，結果暴龍中途清醒殺死船員並逃離船艙，在市區大肆破壞…

《侏羅紀公園》是史提芬史匹堡繼《大白鯊》後又一成功刀仔鋸大樹的怪物驚悚電影系列（官方宣傳海報）

等等！前面講述的內容怎麼跟「世界系列三部曲」的前兩集《侏羅紀世界》、《侏羅紀世界：迷失國度》的內容有點似？在《侏羅紀公園》災難過去二十二年，努布拉島被重新改建成一座名為「侏羅紀世界」的恐龍主題樂園，但因為「帝王暴龍」的關係，最後也是樂園癱瘓；《侏羅紀世界：迷失國度》也是從恐龍保育開場，講述努布拉島的活火山即將爆發，島上的恐龍即將滅亡，主角一行人為了拯救恐龍而再赴小島，結果背後也是另有陰謀…

其實「世界系列」走的一直都是向「公園系列」致敬的路線，目前兩集的「世界系列」電影也有超多跟「公園三部曲」有關的彩蛋，而這兩個系列的前兩部也都某種程度上的改編了原著小說（共兩集）的內容。而後續的發展本來就是有意要開啟一個「人龍共存」的世界觀，所以才有了《侏羅紀公園 3》的劇情，但因為票房失利，所以「公園系列」就此終結；而《迷失國度》雖然是對應《迷失世界》的內容，但結尾可以說是收在了原本《侏羅紀公園 3》未來想要發展的伏筆，所以未來即將上映的《侏羅紀世界 3》應該會是整個包含公園與世界系列的收尾！

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+ 10 + 9 + 8

7. 《異形》系列：目前共 6 部，總長 12 小時 3 分鐘

《異形》最早的構想其實只是在《大白鯊》開創了怪物恐怖片的天下後，產生的一部科幻類型怪物恐怖片，但殊不知大受歡迎，第一部 1979 年的《異形》電影講述星際採礦飛船諾斯托羅莫號在航行途中因收到「LV-426」行星上傳來的不明訊息，幾名船員前往勘查，一名船員肯恩發現了廢棄外星飛船內部的異形卵，隨即被一隻「抱臉體異形」抱住頭部不放。之後雖然該抱臉體自動死亡，但在餐桌上一隻幼年異形自肯恩體內破肚而出；在牠逃走後，迅速長大並殺死了多名船員。負責維護船體和船員的安全工作的蕾普利準尉，最終成功將異形捲入引擎內燒死……不過異形之災並未結束，隨後電影又出了 1986 年《異形 2》、1992 年《異形 3》、1997 年《異形 4：浴火重生》等續作。

2012 年的《普羅米修斯》與 2017 年《異形：聖約》則是講述名為「工程師」的外星人如何在地球人類的誕生起源中起了巨大作用，並且意外促成了異形的誕生？是系列的前傳作品。而除了本傳跟前傳外，其實異形還有與「終極戰士」共享世界觀的《異獸戰》與《異獸戰2》等兩部外傳電影，但是這個外傳真的蠻「外」傳，基本上跟本傳加外傳的六部電影不能算同一個世界觀，所以除非有興趣，不然如果只是要了解異形的話，並非必看作品！

異形的外觀有點Cult，但成功為牠殺出了一條血路，成為近代電影史上外星怪物恐怖片的一大icon，長拍長有（《異形》劇照）

8. 《變形金剛》系列：目前共 6 部，總長 14 小時 34 分鐘

《變形金剛》是一個美國科幻動作電影系列，它基於孩之寶和 Takara Tomy 創造的同名玩具玩具產品改編的科幻動作片。第一集講述一名青年因機緣巧合而捲入了博派和狂派之間的戰爭，後兩者是兩派來自同一個外星球但相互對立的機械生命體，可以變形成人類生活中常見的機械。狂派一欲奪得火種源，這種東西擁有賦予機器生命的力量，而且變形金剛也正是由火種源所創，狂派希望可以將其用來在地球上建立一個機器軍團，而博派則要想方設法阻止對方。後續還有《變形金剛：狂派再起》、《變形金剛：黑月降臨》、《變形金剛：殲滅世紀》和《變形金剛：終極戰士》等續作；而 2018 年上映的《大黃蜂》是系列的外傳作品，故事背景設定於 1980 年代，也算是前傳。

《變形金剛》的「玩具電影化」實現了不少小男孩的夢想（官方宣傳海報）

9.《未來戰士》系列：目前共 6 部，總長 12 小時 3 分鐘

首部電影為 1984 年上映的《未來戰士》，故事講述人工智慧系統「天網」在未來統治世界，而為了消滅對抗機器人的人類「反抗軍」領袖約翰康納，天網在 2029 年派了由阿諾舒華辛力加所飾演的型號「T-800」終結者到 1984 年「終結」還未剩下約翰康納的母親莎拉康納。這個電影系列一共有六部，但是觀影方式相當的不同，首先 2015 年的《魔鬼終結者 5：創世契機》算是第一集的「重啟作」，劇情上取代原本的第一集，不過改成了天網並非派 T-800 來殺莎拉康納，而是更多各種不同的終結者，而 T-800 則是人類方就派出來保護她的。而 2009 年的《未來戰士2018》則是前傳作品，是講述成年的約翰康納如何成為「反抗軍」領袖的故事。

簡單來說第四集是前傳，第一、五是平行的兩部首集，再來的故事線就是接到 1991 年的《未來戰士續集》，故事講述終結任務失敗後「天網」派了更新型號的「T-1000」來終結年幼的約翰康納，而成年的約翰康納則派出一部回收改造的 T-800 到過去保護年幼的自己，同時 T-800、成年的約翰康納與母親莎拉康納不僅一起消滅了 T-1000，還順利的把天網關閉，阻止了世界末日。

然而接在《未來戰士續集》後的故事線岔出兩個路線：一是接 2003 年的《未來戰士3：殲滅者TX》，雖然「天網」的主機被摧毀關閉，但因為「天網」早有網路備份，所以世界末日還是發生了，《未來戰士3：殲滅者TX》故事又能接《未來戰士2018》，然後再接回第一集變成一個循環的輪迴。第二個路數是第二集完之後接《未來戰士：黑暗命運》，講述天網真的消失了，但是人類發明了新的軍事人工智慧武器，造成了新的世界末日，而新的救世主也不再是約翰康納，故事也將繼續下去…

首部電影為 1984 年上映的《未來戰士》，故事講述人工智慧系統「天網」在未來統治世界，而為了消滅對抗機器人的人類「反抗軍」領袖約翰康納，天網在 2029 年派了由阿諾舒華辛力加所飾演的型號「T-800」終結者到 1984 年「終結」還未剩下約翰康納的母親莎拉康納（《未來戰士》劇照）

10. 《職業特工隊》系列：目前共 6 部，總長 12 小時 51 分鐘

這個系列是改編自美國 1966 年至 1973 年製作的同名電視劇而來，首部電影於 1996 年上映，故事主要描述由湯告魯斯飾演的主角特務伊森韓特，如何承受不同的壓力和利益衝突，執行各種困難的任務。目前有的內容為 1996 年《職業特工隊》、2000 年《職業特工隊2》、2006 年《職業特工隊3》、2011 年《職業特工隊：鬼影約章》、2015 年《職業特工隊：叛逆帝國》、2018 年《職業特工隊：叛逆之謎》等，目前的計畫將出到第八部電影將在2021、2022年發布。

11.《狂野時速》系列：目前共 9 部，總長 18 小時 15 分鐘

《狂野時速》主要以街頭賽車和家人、朋友之間的羈絆為主題，而就時間軸來說，可以調整觀看順序為：2001 年《狂野時速》、2003 年《狂野極速》、2009 年《狂野時速4》、2011 年《狂野時速5》、2013 年《狂野時速6》、2006 年《狂野極速：飄移東京》、2015 年《狂野時速7》、2017 年《狂野時速7》、2019 年《狂野時速：雙雄聯盟》等。

12.《第一滴血》系列：目前共 5 部，總長 8 小時 2 分鐘

《第一滴血》電影描述的是一位名叫Rambo從越戰退役回到美國的軍人（史泰龍 飾），原本回國後想去找以前的戰友，但發現戰友早就死去後，漫無目的的他走在公路上徘徊，他本來想去一個小鎮的餐館，卻被小鎮巡邏中的「土皇帝」警長直覺認為是個麻煩人物，所以開車把他載到城外，但他卻因此反抗的往回走向城內，再被警長發現後，便因「維護地區治安」為由把他帶回了警局。

在警局中，Rambo遭受了警察們侮辱式的盤問，這一切讓他想起了在越戰時被越共俘虜折磨的情境，於是開始激烈的反抗並且逃跑，而在這個過程中死了不少的人，小鎮甚至出動了「國民兵」！這起「襲警」事件震驚了整個小鎮，最後請到了Rambo過去在越戰時的長官前來勸降，而Rambo最後崩潰的向長官哭訴戰爭對他們（戰後退役軍人）造成的影響、壓力和痛苦…最後他仍舊被捕。

到了《第一滴血 2》之後（甚至現在都到第五集，要流最後一滴血，史泰龍都打到變阿爺了…）整個系列卻越來越走向商業化，就是一個殺好殺滿的概念！不過當然在系列演變的過程中，戰爭的議題也從最一開始的越戰到後來中東的阿富汗戰爭，Rambo的性格從原本的封閉且對自己的國家抱有一絲希望，到逐漸不再封閉自己，但卻也看淡不再信仰什麼「祖國」這種事情，自己隱居在泰緬邊境，而後來在第四集最後Rambo又抱著重新一試的心情返鄉美國，在《第一滴血：終極血戰》開頭與好友以及好友的孫女在農場中生活。不過好友的孫女後來卻遭一個帶有虐待狂性格的墨西哥毒梟綁架——又是別人先來招惹藍波的，所以大家都知道之後的發展了。

13. 《詭屋驚凶實錄》系列：目前共 7 部，總長 12 小時 29 分鐘

如果你是恐怖片的愛好者，那麼《詭屋驚凶實錄》系列就不能錯過了！這個系列是從真實存在的知名抓鬼驅魔夫妻檔——華倫夫婦的真實案例做衍生與改變的系列電影。第一部推出的就是 2013 年的電影《詭屋驚凶實錄》，不過如果想要按照故事發生時序來看全系列的話，順序如下：2018 年《詭修女》（故事年份 1952 年）、2017 年《詭娃安娜貝爾：造孽》（故事年份 1955 年）、2014 年《詭娃安娜貝爾》（故事年份 1967 年）、2013 年《詭屋驚凶實錄》（故事年份 1971 年）、2019 年《詭娃安娜貝爾：回家》（故事年份 1972 年）、2019 年《哭泣的女詭》（故事年份 1973 年）、2016 年《詭屋驚凶實錄2》（故事年份 1977 年）；而未來還將再推出《詭屋驚凶實錄3》、《扭曲人》等片。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：殺時間片單究極版！13 部「系列型」電影推薦，沒有兩整天根本看不完】