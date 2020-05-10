林雪爆影帝級演員拍戲過晒火　被對準眉心連轟三槍︰佢真係想我死

林雪入行30年，做演員之前還做過電影場務，在電影圈打滾多年，即使演的多數是金牌配角，但他的演技和魅力是無可取替。 他曾在節目中分享與一眾大明星合作的點滴，被問到「有沒有演員曾讓他覺得很離堪和辛苦」，拍過不少警匪片的他，在連場打鬥和槍戰戲下，坦言的確吃過不少苦頭，更自爆與這位影帝拍對手戲，覺得對方「簡直是過分認真。」

林雪入行30年，在電影圈打滾多年，他曾在《伍姑娘真識食》節目上，分享了他跟大導演杜琪峯、以及一班影帝級人馬拍戲的趣事。（影片截圖）

林雪一口獨特的鄉音，加上精湛的演技，就算不是擔大旗做男主角，演配角時一樣搶鏡，無論做反派、演警察定充滿喜感的搞笑角色，也令影迷留下深刻的印象。

最近，有線電視的舊節目《伍姑娘真識食》節目上載到YouTube頻道，其中一集林雪就分享了他跟大導演杜琪峯、以及一班影帝級人馬拍戲的趣事，提到︰「有冇演員曾讓他覺得很離堪和辛苦？」他就開始滔滔不絕。

林雪提到當中有一位演員，他的名字是高於一班電影界的大人物，他每次拍戲都來真的，林雪同佢拍戲都「受過罪」。（影片截圖）

林雪大爆林家棟演戲過分認真

「有一個人拍戲過度認真，這演員跟我同姓，有一個人叫林家棟。」林雪憶述他與家棟拍的第一部戲是《黑社會》，「家棟有時可能會太緊張，可能因為第一部拍杜琪峯的戲，不知道大家有否看過我拿著龍頭棍，不交給他的那場戲，他拎棍打X我。」

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被狠打一棍當下以六字真言回覆

原來那場戲是講述家棟要用支粗木頭，打落林雪個頭，事前家棟曾找林雪討論，「他很聰明，家棟很厲害，我當然是稱讚他，他說︰『雪哥，不如這樣，你知道杜先生要求好嚴謹，不如我們一鏡完成好嗎？』我說竟然連杜先生想要甚麼都知這麼厲害，哈哈！好吧，來吧。」

林雪回想起一Roll機，他這一幕要不斷唸詩，唸了幾句然後「轟隆」，家棟就一棍打下去。「我簡直是……等一等，我心中出現了六個字。」

林雪憶起他他與家棟拍的第一部戲是《黑社會》，家棟真打下去他的頭，當下他即刻爆了六字真言。（影片截圖）

主持伍姑娘笑指，「是否有一個臭字在裡面，是嗎」，林雪指，「是的，沒錯。我的頭一直眩，說完那六個字之後，我問他用不用這樣，但導演又收貨喎。」真的拿他辦法，林雪亦補充，家棟對自己要求同樣很高，要吊鋼索上3樓都親身上陣。「又翻一圈，下來又開槍，他都會自己在上面練習。」

林雪回想指家棟拍戲好像入了魔一樣，但他同時對自己要求都好高。（資料圖片）

拍槍戲林雪眉心焦黑 嬲到狂開槍

林雪續說︰「林家棟是已經成了魔，所以他每次都來真的。」還有一次是槍戰，那次他們拍《放·逐》，故事講到張家輝要看黑市醫生，林家棟與任達華也來了，林雪他們就隱藏在一邊。

「我還記得當時有一道玻璃屏風，導演叫我在梳化拿著槍，待他發現就對我開槍。」林雪心想︰「大哥，那支槍真的很近。」結果，家棟一撥開屏風，就對著他眉心，連轟了三槍，「嘩，佢真係想我死咁！害我額頭焦黑了。我當時的反應就是點都要還他那三槍。」剛好緊接下一場就是要向家棟開槍，「於是我便起勢地開，用光了手上所有子彈！」

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結果，杜生就問︰「誰讓你開那麼多槍。」林雪只好話自己沒有為意地用光了子彈，非常搞笑。

自此之後，導演就說︰「下次給他上兩粒子彈好了，裝滿子彈他會用光。」林雪記得那時眉心附近被打傷了，皮膚都黑了，不過事後二人都沒有再討論，轉個頭又已經要拍下一場戲，「但我心想，其實他大可以打過一點，鏡頭都拍不到，對不對？他當時真的當我是壞人，太入戲，真的想殺死我。」所以，林雪指家棟演戲真的非常投入，直頭一拍戲就變成那個角色。