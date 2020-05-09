林雪做場務「得罪」未紅星爺　《破壞之王》重遇勁尷尬︰佢認得我

林雪出道30年，演過百幾部以上的電影，但其實他入行前曾經做過工廠工人、傢俬學徒、果欄搬運工人，起初加入電影圈，他是做電影場務的工作。 他曾經在節目上很驕傲說，很多香港影壇的大明星們都吃過他派的飯盒，但原來他做幕後時曾經待薄過周星馳，他更曾經為了杜琪峯而拒絕接拍星爺《喜劇之王》，似乎與星爺早已結下一段不解之緣。

林雪出道30年，演過百幾部以上的電影，起初加入電影圈，他是做電影場務的工作。（資料圖片）

獲杜琪峯提攜入影圈

現年55歲的林雪在天津出生，15歲時移居香港，他曾在有線電視的《伍姑娘真識食》節目上，笑指來到香港時決定不讀書了，就開始打工生涯。訪問最近上載到網上，讓網民對雪哥了解更多。林雪入電影圈前做過不少勞動工作，之後在「波樓」認識了電影界的朋友，就獲得介紹開始在接觸電影的工作。

起初他做電影場務，之後開始對演戲有興趣，就轉做茄哩啡，經導演杜琪峯的提拔，開始演出較為重要的配角。林雪曾經透露做場務時，派過不少飯盒給影帝影后，而原來他當時更曾「有眼不識泰山」，待薄過星爺。

林雪曾在《伍姑娘真識食》分享他與周星馳私下的趣事，自爆待薄過星爺。（影片截圖）

做場務遇未紅時的星仔

林雪做劇務時，周星馳還是個小演員，只是薄有名氣。「我記得那時候是在拍劉仕裕導演的戲，周星馳收工背著背包走來問我，『哥哥，有沒有車（走）？』，我說你等等，因為正忙著支薪水給散工，後來就忘記了他。」

過了一段時間，周星馳再去問他，「哥哥，我的車來了嗎？」，林雪才恍然大悟︰「啊！我忘了，為何你不早點問我，你自己坐車吧！」此外周星馳失望回應，「你早點告訴我，就不用等一小時。」翻查資料，二人相遇的電影應該是《師兄撞鬼》，當時都是叫星仔，未叫星爺。

林雪話周星馳當年很可愛，也好彩星爺唔記仇。（影片截圖）

過了多年後，周星馳已變成星爺，到拍《破壞之王》時，林雪繼續做劇務，二人終於重遇。意想不到是星爺竟然還記得林雪，見面當日仲重提舊事︰「你不就是那天讓我等了很久的場務？」這下有記性，令林雪心感不安︰「糟糕了，才第一天開工。」但星爺的確好可愛，並沒有記仇。「他只記得我的好，他還記得我幫他報銷的士車費。」

星爺度身訂造《喜劇之王》角色 林雪卻拒拍

林雪與星爺早就結下緣份，拍《破壞之王》、《回魂夜》等已合作過，原來星爺在現場看到林雪當劇務的樣子亦吸引了星爺。

在《喜劇之王》中，由吳孟達飾演的場務角色「阿毛」，星爺其實是為林雪度身訂造，更打算找他演出。「無奈當時杜琪峯又開拍《再見阿郎》，我有一個角色，當時星爺如日方中，我亦都有認真思考過三天。」最後，他還是決定選拍恩師杜琪峯的《再見阿郎》，在戲中演出一個反派「九哥」。

林雪因為忙著出糧給散工，所以忘記了星爺在等他。（影片截圖）

《再見阿郎》演反派要剝光豬

捨棄度身訂造的角色，林雪在《再見阿郎》更獻出了他在熒幕上第一次的裸戲，故事講到劉青雲飾演的黑社會大哥與飾演司警的林雪是死對頭，有一次林雪要脫光衣服被綁在澳門的大橋上，人多車多那場戲真的拍得相當尷尬。

可惜的是後來有指大橋的負責人不允許拍攝，片段成了「禁片」，杜琪峯唯有換了另一個場景，改在一條空曠的街道上拍。結果開拍時撞正聖誕節，人流多了，林雪覺得要在這裸體拍戲有點害羞，要求貼些東西遮遮，可是導演卻一句回絕，「冇時間貼，誰要看你啊」，結果，林雪就在人來人往的地方獻出第一次。