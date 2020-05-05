【新冠肺炎】迪士尼前女星走入急症室　化身最美白衣天使抗疫

COVID-19新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，各地名人紛紛有錢出錢，有力出力。在電影業復工無期下，有演員在這危急關頭，重操故業，再次為醫學界出一份力。她就是曾經在迪士尼頻道主演《少年魔法師》（Wizards of Waverly Place）的女星Jennifer Stone。 除此之外，Bollywood女星Shikha Malhotra都停下拍攝工作，再次穿上護士服，展開救急扶危工作。

Jennifer Stone、Selena Gomez及Daniel Benson因拍攝《少年魔法師》而成為知己。（《少年魔法師》劇照）

現年27歲的Jennifer Stone，她在2003年正式出道，參演由米高堅（Michael Caine）主演的《Secondhand Lions》。然而，她最為人熟悉的作品，相信是演出由迪士尼頻道製作的《少年魔法師》。這部劇集合共四季，還推出特別版《Wizards of Waverly Place: The Movie》這劇集最終在第61、62及64屆艾美獎頒獎典禮上，榮獲「傑出兒童節目」獎。最厲害的是，此劇集最後一季的完結篇平均980萬收視，是所有迪士尼影集中最高的收視紀錄，非常厲害。

Jennifer Stone（前排右一）介紹自己在日頭是一名演員，晚上是一名護士。（Jennifer Stone Instagram 圖片）

其實在2013年時，當時20歲的Jennifer Stone毅然放棄演藝工作，修讀護士學。最終，她成功克服成人隱匿遲發性自體免疫糖尿病（LADA），完成護士學。她在世界衛生日當天，上載多張護士證件，並表示她本人目前在某醫院的急症室擔任護士，不少網民留言大讚她是「最美醫護」，又稱她是「英雄」及向她「致敬」等。

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另一邊廂，Bollywood女星Shikha Malhotra在電影拍攝復工無期下，自願加入孟買一間醫院的隔離病房工作。這兩位女星真得值得大家致敬。