COVID-19新型冠狀病毒肺炎持續，多部荷里活重磅電影，如《花木蘭》（Mulan）、《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）及《黑寡婦》（Black Widow）等，被迫延期上映。日前，獅門娛樂（Lionsgate）更新多部電影上映時間，其中一部是影迷非常期待的《殺神John Wick》第四集。 注：下文所有上映日期均為美國上映時間

《殺神John Wick 3》續集原本安排在在明年5月21日上映，與《22世紀殺人網絡》第四集上映時間相同。（《殺神John Wick 3》劇照）

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4），電影原本在明年5月21日上映，與奇洛李維斯另一主演電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix）第四集上映時間撞到正。可是，因應疫情關係，《殺神John Wick 4》將延後一年至2022年5月27日上映。奇洛李維斯硬撼奇洛李維斯的夢想幻滅。

每年有美國網站都會在五月亞太裔傳統月公布A100排行榜，選出100位最具影響力的亞洲與美籍亞裔及太平洋島國人士，擁有中國人血統的奇洛李維斯都入圍今年的名單。

《22世紀殺人網絡》第四集相信也會因應疫情關係而需要押後上映。（《22世紀殺人網絡》劇照）

除此之外，《恐懼鬥室》（Saw）系列電影第九部作品《Spiral》都宣布押後上映。由原本今年5月15日上映，延後一年至明年5月21日上映，接下了《殺神John Wick 4》原定映期。

另外，由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds ）及森姆積遜（Samuel L. Jackson）主演的《保鏢救殺手》續集，則由原本今年8月28日，改為2021年8月20日上映。