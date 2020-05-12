【維多利亞壹號】解構極恐怖死亡場面　特技化妝師原來係呢位男神

彭浩翔執導的《維多利亞壹號》2010年上映時曾引起不少話題，事關畫面極盡暴力血腥，當年獲烏甸尼斯影展選為開幕電影，現場有3名觀眾睇到暈低要送院治理，相當誇張。 能夠打造出如此恐怖畫面，全靠幕後特技化妝團隊，當中成員竟包括一位男神級演員！

何超儀因買唔到樓而陷入瘋狂，雖然電影的呈現手法好誇張，但也是反映了現實。（電影劇照）

《維多利亞壹號》講述何超儀飾演的「鄭麗嫦」是個出身低下階層的女子，全家住在一殘舊唐樓內，她自小的夢想就是買樓上車，給予家人一個安樂窩。適逢地產發展商收購了唐樓的地皮，計劃改建成豪宅「維多利亞壹號」，鄭麗嫦為了儲首期而拚命賺錢，返正職之餘仲有兩份兼職，更不惜犯險出賣公司機密。

終於儲夠首期，但遇上2007年樓市急升，業主在簽約當天寧可撻訂堅持反悔封盤，想盡辦法仍籌不夠錢的鄭麗嫦，明白到無論自己有多努力仍未能如願上車，精神崩潰的她展開了血腥屠殺來報復。

電影的特技化妝相當逼真，血腥核突場面嚇壞不少觀眾。（電影劇照）

當年《維多利亞壹號》上映時因極盡暴力血腥的鏡頭而引起不少回響，其實香港上映版本刪除了部份鏡頭才能通過電檢處的要求，而完整版本在參加烏甸尼斯影展時就公開過，被刪剪的場面包括：

刪剪版中大肚婆葉璇被殺一幕被輕輕帶過。（電影劇照）

1／何超儀用膠袋套住懷孕中的豪宅女戶主葉璇頭部，並以抽真空的機器將她監生抽死，她掙扎時孕肚跟住機器收縮，臉部扭曲流血。由於孕婦被殺畫面太殘忍未能通過電檢，所以刪剪版本中刪剩葉璇被套上膠袋，畫面隨即變黑，之後直接出現她的死狀。

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+ 3 + 2

真係好逼真。（電影劇照）

2／曾國祥飾演其中一名豪宅上層戶主，被何超儀以大型試管插入頸部致死，刪剪版本中只見曾國祥稍為掙扎後死去，但原版他被插入試管後，在房內邊行邊噴血，並特寫他反晒眼的恐怖表情。

周俊偉死狀恐怖。（電影劇照）

3／周俊偉飾演葉璇老公單立文的其中一名損友，事發時他正在和妓女做愛，被何超儀發現後，將他的陽具切下並拋到妓女身旁。原版本來有陽具特寫，看到精液從內流出，相當重口味。

Phat身上係真豬腸，拍足幾個鐘現場臭到不行。（電影劇照）

4／單立文的另一損友陳偉雄（Phat）被何超儀劏肚而死，內臟流晒出來，刪剪版本是何將陳劏肚後，要求對方將槍指向她，但原版是陳舉起槍後，何向他被劏開的肚出拳，單睇文字形容都覺得恐怖。

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讀美術出身的連凱，原來特技化妝功力一流。（電影劇照）

電影的血腥場面如此令人震撼，全靠出色的特技化妝，翻查工作人員名單，原來台灣型男演員連凱是其中一名特技化妝師。連凱在美國唸大學時主修美術，他入行拍戲前由幕後做起，曾為多部電影任化妝師。《維多利亞壹號》的畫面太恐怖，當年在烏甸尼斯影展舉行首映時嚇暈了3名觀眾，亦有人睇到嘔肚，其中一名觀眾暈倒時撞穿頭，送院後縫了8針。

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