李連杰曬一家合照利智罕有入鏡風采依然　回顧女神昔日性感演出

李連杰昨日（26日）57歲生日，在IG上載跟太太利智及兩位千金的合照，一向甚少出鏡的利智難得露面，現年58歲的她風采依然，引起網民討論。 亞洲小姐冠軍出身的利智，當年獲獎後旋即入行拍戲，由於外貌與身材出眾，接演的絕大部份角色皆為性感花瓶，局限了她在影壇的發展，但成為影迷心目中的港產片性感女神。

李連杰趁生日與太太利智放閃，兩人狀態不錯。（李連杰Instagram）

利智於1981年隨父親移居香港，之後轉往美國攻讀大學，畢業後回港參加亞洲小姐選舉，以大熱姿態勇奪冠軍及最上鏡小姐，曾獲倪匡封為「五十年難得一見的美女」，雖然是眾望所歸，但由於利智的廣東話不佳，於比賽期間將「陰謀」讀成「陰毛」，觀眾除了感嘆她的美貌與身材外，同時亦在嘲笑她。

李連杰與利智因電影《龍在天涯》結緣。（電影截圖）

《靚足100分》呢個造型真係太over。（電影截圖）

作為選美冠軍，利智有外型又有話題性，勝出比賽後火速入行拍戲，6年間拍下30部電影，相當多產。不過受外型所限，利智幾乎每一次演出都要賣風騷性感，每一次都要露肉，有些畫面大膽到令人咋舌。雖然利智曾經想轉型拍文藝片，但票房慘不忍睹，難怪入行數年便銳意退出。

重溫利智各大性感演出

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據悉《龍鳳智多星》這一幕利智半裸換衫戲並非由她本人上陣，而是片方臨時找替身拍攝，讓觀眾誤以為利智有如此大膽演出，當年利智曾向媒體哭訴被片方出賣。（電影截圖）

演藝事業發展也許並不如意，但她在1989年拍攝電影《龍在天涯》時遇上了李連杰，可謂人生中的一大轉捩點。當年李連杰為了利智拋妻棄女，成為他人生中最大黑歷史，但他對利智痴心一片，為對方背下巨債，到利智淡出演藝圈後，李連杰努力拍戲賺錢，令她無後顧之憂，在內地專心發展房地產事業，二人於1999年結婚，育有兩名女兒，李連杰一直再無緋聞，而利智亦洗盡鉛華，做這位動作巨星的賢內助。