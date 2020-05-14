【黑寡婦】演員開Live誤確認模仿大師身份：我們談過這話題！

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的《黑寡婦》（Black Widow），雖然官方已公開多條預告，但戲中尚有一個角色仍然非常神秘－今集主要反派模仿大師（Taskmaster）。近日，終於「確認」誰是模仿大師了。

在不同的《黑寡婦》預告中，只有英國男星O-T Fagbenle從來沒有出現。（《黑寡婦》劇照）

《黑寡婦》的預告，成功為粉絲留下多個疑團，當中包括黑寡婦過去在紅室（Red Room）的經歷、Yelena Belova究竟是否仍生還及模仿大師的面具背後是何方神聖等。其實在官方公開預告前，外界一直盛傳英國男星O-T Fagbenle是飾演模仿大師。可是，在去年7月舉行的聖地亞哥國際漫畫展上，官方公布O-T Fagbenle的角色為Rick Mason，他是一位神盾局特工，也是黑寡婦的盟友，並對她有好感。O-T Fagbenle的角色突然變得明朗化，更加否定了他就是反派模仿大師。於是此舉動，讓粉絲開始再猜測究竟誰是模仿大師。

David Harbour（左一）、佛羅倫斯佩芝（左二）、O-T Fagbenle（中）及麗素慧絲（右一）均是《黑寡婦》的新角色，但只有中間O-T Fagbenle暫時未有在預告中現身。（Getty Images）

可是，今年3月，O-T Fagbenle在宣傳電影即將上映時，卻再次出事。當時他在其社交平台Twitter及Instagram撰文：「獨立電影《黑寡婦》即將上映！電影新海報出爐，新預告在此，這將會是一部讓人期待的電影。」並加上多個主題標籤，當中包括#blackwidow、#comingsoon及#Mason等。可是他還加了#TM，於是瞬間謁粉絲再次聯想到，模仿大師面具背後的人，其實就是Rick Mason。之後O-T Fagbenle可能知道出事，立即把貼文刪除。

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模仿大師的技能是可以將親眼看過的戰鬥技巧完美複製。（《黑寡婦》劇照）

直到近日，O-T Fagbenle再次按捺不住。他在Instagram上載一段他與朋友的對話。O-T Fagbenle稱：「有陰謀論指我就是模仿大師。」朋友回覆指「你可能是。」O-T Fagbenle聽罷卻沒有否認，而是說：「你也想知道嗎？我以為我們談過這話題，我想我們需要保守秘密。」

有指模仿大師接管了Red Room，並開始追殺背叛組織的黑寡婦。（《黑寡婦》劇照）

模仿大師的技能是可以將親眼看過的戰鬥技巧完美複製並親身使用，假如Rick Mason就是模仿大師，其實都有根據。皆因他是神盾局特工，又是黑寡婦的盟友，所以他能夠接觸到復仇者，根本就不出奇。看來O-T Fagbenle就是模仿大師漸漸變得明朗。