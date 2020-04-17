【黑寡婦】迪士尼拒將電影放串流平台　奇雲史密夫指情況似玩Uno

由於新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）在全球肆虐，多部電影都被迫延遲上映，原定在今個月上映的Marvel電影《黑寡婦》亦因為疫情影響，延至今年11月6日上映。 早前曾有傳迪士尼將會《黑寡婦》直接放到串流平台播映，最終電影公司並沒有這樣做，美國導演奇雲史密夫（Kevin Smith）近日就大爆背後原因。

3月尾，曾有外媒報道指迪士尼高層正考慮把《黑寡婦》直接放到串流平台上播映，但最後迪士尼並沒有這樣做。（《黑寡婦》劇照）

由施嘉莉祖安遜 (Scarlett Johansson) 主演的Marvel超級英雄電影《黑寡婦》，絕對是戲迷今年其中一部最期待的大片，可惜的是因為疫情的關係，大家都還要再等多半年多。

3月尾，曾有外媒報道指迪士尼高層正考慮把《黑寡婦》直接放到串流平台上播映，但沒有說明是否在旗下的「Disney+」，同時在戲中演出反派的大衛哈伯（David Harbour）亦曾提過倒不如直接放上Disney+播放，當時有不少影迷對這消息都相當興奮。

美國導演奇雲史密夫（Kevin Smith）近日就分析，迪士尼沒有把電影《黑寡婦》放上平台播放的背後原因和考慮。（《黑寡婦》劇照）

奇雲史密夫分析背後原因

不過，最後迪士尼還是選擇把《黑寡婦》延期至11月上映，沒有選擇將作品放上串流平台。

美國導演兼暢銷漫畫作者的奇雲史密夫，近日就向外媒分享他對這件事的看法，他認為迪士尼最終將科幻電影《阿特米斯奇幻歷險》（Artemis Fowl）放上「Disney+」播放是明智的選擇。

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情況就似玩緊Uno

「我覺得對Marvel的電影，迪士尼永遠不會以這個形式呈現其作品，這就好像大家在玩Uno（紙牌遊戲），把《阿特米斯奇幻歷險》當成「Skip」卡，去為自己爭取多點時間。」讓他們可以更好好計劃之後的電影時間表。

他指出迪士尼畢竟在Marvel的電影上花了一大筆錢，「這就好像大家能先在平台上觀看《阿特米斯奇幻歷險》，加上Disney+接著也有多部Marvel超級英雄劇集推出，迪士尼也要保護Marvel電影的價值，因為這些戲都能賺『他x的』多錢。」所以，他認為《黑寡婦》肯定是要在戲院上映。

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而其實在上月底傳出迪士尼要把《黑寡婦》放上串流平台時，外界都持不同意見，有人覺得期待；也有外媒指Marvel Studios應該不甘願賭這一鋪，「至少不會是用《黑寡婦》作嘗試。」也有網民表示，自己等了《黑寡婦》獨立電影10年，也希望最後會是在戲院觀賞作品而不是看DVD或者在平台上看戲。