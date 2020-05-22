《真心半解》影評：代男閨蜜追女仔　跨越性別的靈魂相吸點收科？

院線受創，流媒體卻迎頭而上。新劇、新綜藝、網絡電影齊頭並進。慰藉了一批禁足在家的嗷嗷待哺的心靈。Netflix 更是在此期間創下了其股市新高，股價一路飆，市值再超迪士尼，全球訂閱用戶超過1.67 億。 不僅如此，據美聯社報導，今年在流媒體首映、未在院線上映的電影也將有機會角逐奧斯卡。近日，一部Netflix新戲剛出就衝上了豆瓣熱門影片Top1 。這就是華裔女導演伍思薇時隔16年推出的新作《真心半解》（The Half Of It）。

聊電影之前，先來說說導演、編劇伍思薇。這位華裔電影創作者或許對部分觀眾而言知名度有限。但，早在2004 年，她便憑藉處女作《面子》成為LGBT界的紅人。並在豆瓣收穫了8.7 分的不錯口碑。這部《真心半解》作為其第二部長片目前也取得了豆瓣8分+的好成績。

電影高口碑之下的伍思薇卻並不是影視專業出身，她大學讀的是電腦專業，並且取得名校斯坦福的博士學歷，曾就職於微軟。可以說，已經爬上一座高峰後，她還想看看其他風景，所以便來拍電影了。

《真心半解》在爛蕃茄網上得到96%的好評（rottentomatoes.com截圖）

就此，可以聊聊這部電影了。因為片中主角跟伍思薇一樣是學霸。也一樣是華裔。故事也延續了其處女作中的一些元素。比如華裔、單親家庭、同性等。

《真心半解》的故事發生在加拿大。主人公Ellie是一名高中生。母親去世，她與文憑優異卻受阻於語言的父親生活在一起。憑藉優異的成績，也出於生計需要，她接了一些「兼職」。比如，替人寫論文。又比如，幫人寫情信。

在欠繳電費，電力將停供的緊要關頭，Ellie只得接下了給校花Aster寫情書的工作。雇主叫Paul。一名體育生。體育之外，致力於研發香腸配方，是一名心思單純的直男。而他遞情書的對象，卻是文藝女神，讀書畫畫唱歌，生於嚴厲的宗教家庭，甚至還有一個看起來並不合適但以「官配」形像出場的男友。

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Ellie接下了代Paul給校花Aster寫情書的工作。Paul是一名體育生，體育之外，致力於研發塔克香腸配方。是一名心思單純的直男。（《真心半解》劇照）

為了吸引Aster注意，Ellie改寫了直男風格樸素的情書，以文藝的風格加以潤飾。那封信成功激起了收信人的注意，有了回信。那段時間，通過與Aster書信、短信往來，Paul與Ellie的往來也變得頻繁起來。為了讓Paul在約會中贏得Aster的好感，Ellie幫助Paul做了些文藝的功課，還與他模擬約會對話。在這個過程中，Ellie講述了自己的身世，Paul也透露了他開一家香腸店的夢想。二人在僱傭關係之下，逐漸建立起了友誼。

Ellie默默替Paul寫信給美食評論家分享Paul的塔可香腸。而Paul則在Ellie演出受捉弄時幫她化解，時常去Ellie家做香腸給Ellie與他父親，還邀請Ellie參加派對，把沒什麼派對經驗喝得大醉的Ellie安頓在了自己的住處，還在床頭為她放了水和醒酒藥…

可以說，至此，Paul對Ellie的情感都可以稱之為友情。但，這種情感卻在球賽後台Paul突然親了一下Ellie後變得可疑了。

Paul移情別戀了嗎？

Ellie和Paul在僱傭關係之下，逐漸建立起了友誼。（《真心半解》劇照）

如果說，Paul把因Aster美麗、聰明、善良而喜歡上她稱之為愛，那他對Ellie的情感又是什麼呢？

或許人的情感在某些時刻本身有其含混之處，尤其對於情竇初開的青少年而言。而這種一知半解的情感恰是導演想呈現的。這點，從影片英文名The Half Of It被台版譯作《真心半解》便可發現。



當然真心半解的不僅Paul一人。

人的情感在某些時刻本身有其含混之處，尤其對於情竇初開的青少年而言。而這種一知半解的情感恰是導演想呈現的。這點，從影片英文名The Half Of It被台版譯作「真心半解」便可發現。（《真心半解》劇照）

由於替Paul代筆的緣故，Ellie與Aster的交集變得頻繁起來。並且，不論是作為Paul的代筆，還是作為Ellie本人，兩人的交集似乎總有一些浪漫的時刻。作為Paul的代筆時，Ellie在信中給了Aster一組地理坐標。坐標中的地方有一塊空牆。

Aster喜愛藝術，Ellie便設計了這場塗鴉創作的遊戲。她讓Aster任意畫下幾筆。待Aster離開後，她便前往添加一些筆劃。而她離開後，Aster便又在她的基礎上創作。就這樣，這種協同創作進行了幾個來回。那面牆成了兩人藝術的畫板，也成了兩人心靈交流的平台。

而作為Ellie本人時，也藉著在Paul家中的與Aster的相遇而被Aster邀約有過一次出遊。兩人在鐵路附近遊蕩了一會兒，Aster帶Ellie去了她的秘密基地—一個戶外的露天溫泉。風景宜人，綠茵將兩人與泉水包裹了起來。Aster脫衣服下水，一旁的Ellie卻緊張轉身。枝葉再濃密，總有些情緒是難於遮掩的。

至此，我們似乎明白了些什麼。大概Ellie是喜歡Aster的。

Ellie也藉著在Paul家中的與Aster的相遇而被Aster邀約有過一次出遊。兩人在鐵路附近遊蕩了一會兒，Aster帶Ellie去了她的秘密基地—一個戶外的露天溫泉。（《真心半解》劇照）

並且，Ellie對Aster並非單相思。因為拋開Paul這個中介，片中不少細節也隱約透露了Aster對Ellie的關注。

開片不久Ellie在學校走廊被撞，東西撒了一地，Aster幫她撿起。在那時的短暫對話中，Aster透露了她對Ellie的關注——她知道她每週都會去教堂。而在學校洗手間，Ellie偷撇Aster時，也能隱約看到後景的Aster其實也在偷撇Ellie。當然，也不要忘了，是Aster主動提出帶Ellie去她的秘密基地的。並且在前往秘密基地的路途中，她的目光時有落在Ellie身上。

為什麼Ellie與Aster會有意無意地關注對方？關於這點導演也做了些鋪墊。Aster在這個保守的小鎮似乎有著融入集體的苦惱。在內心深處，她是與眾不同的。不過，她的與眾不同又是與Ellie異曲同工的，Ellie是人們眼中獨來獨往的「書呆子」。兩個同樣氣質的人相互吸引這點不難理解。何況，兩人還有相近的文藝趣味，也都喜歡《長日將盡》。

雖然很長一段時間，Aster並不完全知道與自己真正進行交流的人是Ellie，而非Paul，但她對Ellie的關注幾乎像一種難於明說的吸引力在牽引著，彷彿內在靈魂的召喚。

Aster在這個保守的小鎮似乎有著融入集體的苦惱。在內心深處，她是與眾不同的。不過，她的與眾不同又是與Ellie異曲同工的，Ellie是人們眼中獨來獨往的「書呆子」。（《真心半解》劇照）

就像影片開頭說的那樣。

古希臘人認為，人類曾經有四條胳膊、四條腿，並且由兩張臉形成了一個頭。那時人是幸福的，因為我們是完整的。而為了防止人的完整性會妨礙對神的崇拜，人被一分為二了。兩個分開的自己在地球上痛苦地遊蕩著、渴望著，渴望自己靈魂的另一半。據說人們找到自己另一半時，會有心照不宣的默契來合二為一。

所以說，雖然在這個故事裡不是任何人都得償所願。但，相信在許多柔軟的時刻裡，Ellie與Aster是惺惺相惜的。

這也是為什麼Aster在知道Paul與Ellie聯合欺騙了自己後，最終選擇對Ellie冰釋前嫌的原因吧。在Aster的心底深處，她似乎早已知道真相的。因為Ellie與她交流時不像Paul那樣會使用emoji 。而她之所以沒有選擇掀開真相，不也是源於不想失去這種可貴而美好的交流嗎？

Aster並不完全知道與自己真正進行交流的人是Ellie，而非Paul，但她對Ellie的關注幾乎像一種難於明說的吸引力在牽引著，彷彿內在靈魂的召喚。（《真心半解》劇照）

不過有關注也罷，有靈魂的吸引也罷。觀眾可以有自己的解讀，影片和創作者卻始終沒對二人的關係作出確定性解釋。就像片尾Ellie即將前往愛荷華讀書前，她與Aster的那場對話一樣。

兩人都沒有確定自己（性取向）是不一樣的。也如導演在採訪中說的，Ellie可能是同性戀，也可能是雙性戀，誰知道呢？

這種開放式的對情感、對愛的解讀恰是本片新穎的地方。它沒有安排任意兩個人來一場圓滿的大結局。而是成功通過三人的關係讓人看到了情感的複雜和多樣性。有些問題直至結尾創作者都沒給出一個確定的答案。

誰對誰的喜歡到底是不是愛情？誰跟誰應該在一起？觀眾可以有自己的解讀，但導演無意去定奪。因為在伍思薇看來，最好的結局未必是誰與誰幸福地生活在了一起。畢竟他們的人生才剛剛開始。

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