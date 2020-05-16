獨家專訪爾冬陞｜11分鐘的頒獎禮　「好多嘢做完大家未必感受到」

《第39屆香港電影金像獎》終於在上星期（6/5）公布得獎名單，過去或會以一句「曲終人散」來總結，但在疫情下，曲終卻人沒散，因為根本未聚過。整個過程，就只有金像獎主席爾冬陞上演一場11分鐘「一個人的頒獎禮」。 縱使冷清，但對導演來說可謂鬆一口氣，因為整個籌備小組一直伴著動盪的社會，緊隨兇猛的疫情搏鬥了大半年，建立過無數個後備方案，面對過無數次推倒重來，心情起伏大過一眾候選人。事隔一星期，爾冬陞接受《香港01》專訪，一臉輕鬆地步入會議室，似是雨過天晴的模樣，但當談起籌備工作，揭開那本寫得密密麻麻，縱橫交錯著大小交叉剔的記事簿時，就似暗場交代了一場既痛苦又近乎徒勞的經歷。「好些工作做歸做，大家未必感受到。」爾冬陞說。 如果台上1分鐘代表十年功的成果，那麼這11分鐘，又等同幾多次的心力交瘁。

眼看只是一場11分鐘的頒獎禮，但背後經歷了無數次的推倒重來，所費的精力其實更甚。（陳順禎 攝）

一早決定出走文化中心

先簡單講講金像獎的籌備工序，節目固定每年4月中舉行，一個3小時節目，早一年的8月已開始籌備，先定好各小組成員及組長，10月落實主持人，然後策劃節目細節、訂購獎座、製作特刊。時間回到2019年8月，烽火連天的日子，逼在眉睫的年底樂壇頒獎禮紛紛宣布改以網上進行。相比4月，似乎有足夠時間再作觀望。

「我在聖誕節和31日（大除夕），下午便到文化中心視察，早陣子在場內上映《胡桃夾子》時，便遇上警方施放催淚彈，他們的抽風系統是有問題，如有事情發生都要立即疏散。」

去年10月，尖沙咀便出現過激烈的示威場面，地點跟文化中心更為接近。（資料圖片）

任你再視察多少日，尖沙咀始終是「示威旺地」，若如常舉行，傍晚時段舉行紅地氈已經開始多人，如何疏散是最大問題，根本冇辦法保障成個節目如常舉行。所以去到1月，爾冬陞便跟董事局表明︰「冇辦法，一定要換地方，如果我們堅持辦下去。」

小組很快就鎖定到九龍灣展貿，金像獎在文化中心舉行了多屆，台前幕後早有「默契」，瞌上眼都知出入口、後台、休息室、新聞中心等佈局。一時間轉換場地，的確要嚴陣以待。「第一次到九展視察場地足有40人同行，各部門都要清楚知道所有安排。」

爾冬陞翻開記事簿，逐個月細數原定計劃了甚麼，最後取消了甚麼，「結果成個月冇做過嘢！」是一場漫長的折磨。（陳順禎 攝）

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沒有最壞，只有更壞

作最好準備，作最壞打算。正當衡量過九展足可取替文化中心舉行第39屆金像獎之際，沒有最壞，只有更壞的情況出現︰新冠肺炎。起初還未認輸，仍希望疫情可好快過。「直到農曆年之後再評估，那是口罩都買不到的時間，冇人知道情況將會變成怎樣，冇人夠膽冒這個險。」為免再拖拉，浪費公帑繼續進行籌備工作，大會很快便決定不再舉行實體頒獎禮，並落實在2月12日先公布提名名單。「要盡快推出個提名名單，否則會影響下一個程序，包括兩輪投票，更要預計郵政的延誤，所以今屆將截止投票日期改為3月底。」

沒有實體，第一時間想到錄播，《叱咤樂壇頒獎禮》便是一例，不過這一例亦令合作單位ViuTV有意見。「電視台反映之前試過錄播，收視不太好，這點我都明白，正如世界盃直播跟錄播根本是兩回事。既然對方已付的版權費沒有要求退回，並直接撥到下一屆，我們都沒有強人所難，電視台不轉播，我們便立即採取另一種思維。」

會議室內貼滿密密麻麻的工作進程，只是能完成的不多，最多的工作是拆局。（陳順禎 攝）

超過120名候選人的同步Live

電影就是充滿幻想的工業，縱然實體頒獎禮已告吹，但絕對沒有撲熄創作團隊心中那團火，接下來埋首研究的是一場涉及120名位候選人，可能是網上最大的直播頒獎禮。

爾冬陞除了當導演，也是著名監製，監製工作就是將創作人時有過於理想的想法，收窄或拉回地面，踏實應對。「提名人有120多位，有來自台灣、內地演員，網絡是否可確保穩定呢？攝影水平是否要兼顧？每位拍出來的質素能否統一？會否變形？很多細節都討論過，最後發現如何做到理想效果，所花的心力跟舉行一個實體頒獎禮差不多，做不來。」

除了人力，更令主席關注的是財力。金像獎過去兩屆增設「金像同行」環節，扶助弱勢社群。眼前是，基層連買口罩的錢都欠缺下，董事局覺得實在不應再花這麼多公帑去舉辦一個頒獎禮。「疫情下，老實說，有誰還會關心你金像獎？我們只要對行家負責，盡快讓大家知道賽果便是。」話說得狠，但的確是事實。

上屆籌備工作同樣繁複，但成事一刻頗有滿足感。（陳順禎 攝）

11分鐘一個人的頒獎禮

這個思維就似突然打通了創作組思路，決定重整旗鼓，朝著簡單而隆重的方向出發，於是5月6日，觀眾看到一個一鏡到底，長達11分鐘由一個人擔當的頒獎禮。

直播出街後，開始有不少意見，縱使明白節目要一切從簡，但何以只有主席唱獨角戲，不另找主持或邀請嘉賓熱鬧下？何以連提名片段都要慳？何以要在下午3點而非晚上黃金時段直播？太多何以……何以不由主席一一解答？

這個「11分鐘的頒獎禮」，爾冬陞一力承擔由頭帶到尾，曾有建議請嘉實主持，「不過小組覺得既然沒有了頒獎禮，由主席現身直播會比較好。」（影片截圖）

「有想過找主持人或嘉賓，但小組覺得既然沒有了頒獎禮，由主席現身直播會比較好，我有詢問過董事局得到他們同意。起初打算再簡單一點，於辦公室做直播便算，後來還是決定找個有體面的地方，並要求我穿起禮服。再者，我們不要忘記，這不是一件歡樂的事，疫情下全球死了20多萬人，是傷感的事。在這時候，認認真真宣布出結果便是，不用熱鬧氣氛。」

「點解下午3點公布？因為要預留充足時間予記者朋友，去找得獎人追訪感受，以免令事情變得趕急。我們更做好準備待傳媒朋友聯絡各人，所以直播一完，條片便再沒效用，焦點已落到得獎人身上。」

「至於刪去提名片段，這本身都是一件複雜事情。首先要問電影公司拿原片剪輯，但疫情下都要有人開門才可。再者，要剪得好看，不同獎項的提名片段都會有差異，演員獎要演員為主，導演獎要展現到拍攝手法，音效的就要找表現到音效的場面，工作量非常大，衡量過亦只好省掉。」

主席有感︰做歸做，大家未必感受到

11分鐘的頒獎禮絕對不難做，難就難在由實體演變到這11分鐘的過程，當中有很多準備工作必須要做，但又好肯定必定是徒勞無功，正如主席所言︰「好些工作做歸做，大家未必感受到。當然有人會覺得好簡陋，其實任你怎去籌辦，都不會做到一個比正式頒獎禮好看的節目。最簡單，媒體和觀眾最喜歡看的紅地氈都已經欠奉，但我想讓行家知道，金像獎並沒有坐定定沒事幹，過程中的確牽涉很多人做了很多事情。」