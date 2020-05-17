Mad Max｜拍外傳查理絲花朗冇份　5大女配角位位靚女來頭仲唔小

由查理絲花朗（Charlize Theron）及湯哈迪（Tom Hardy）主演的《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）2015年上映時大獲好評，最近導演佐治米拿（George Miller）終於親證會開拍前傳《Furiosa》，以查理絲花朗演的角色Imperator Furiosa做主角。 查理絲花朗與湯哈迪之間的火花，連場的爆破、動作場面讓觀眾目不暇給，而其實一眾女配角亦都相當搶眼，真人來頭也不少，現實的形象與戲裡差別很大，趁電影5周年不如就來回顧一下。

由查理絲花朗（Charlize Theron）及湯哈迪（Tom Hardy）主演的《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）是2015年的電影，最近導演佐治米拿（George Miller）終於親證會開拍前傳《Furiosa》。（《末日先鋒：戰甲飛車》劇照）

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《末日先鋒：戰甲飛車》是近年其中一部經典動作片，導演佐治米拿近日表示，會開拍前傳《Furiosa》，以查理絲花朗演的角色「Imperator Furiosa」做主角，講Furiosa的年輕時的經歷，但可惜的是查理絲花朗冇份拍新作。

佐治米拿表示原來都打算用CG，以電腦的逆齡技術，將查理絲變返後生，但最後決定放棄，起用較年輕的女演員。

查理絲花朗當時剃了個寸頭，非常有型。（《末日先鋒：戰甲飛車》劇照）

《末日先鋒：戰甲飛車》當年獲得了一致好評，在荒蕪的沙漠，連場動作及爆破場面，配上強勁的音響效果，演員的有型霸氣的裝扮，節奏緊張得叫人大讚是一部爽片。

查理絲花朗與湯哈迪固然出色，而反派「不死老喬」（Immortan Joe）的五位嬌妻當年其實都相當搶鏡，幾位演員真人來頭也不少，有超模，貓王的孫女都有份演，雖然未知新作幾位有冇機會回歸，不如就來回顧一下這五位美女，真實的模樣有吸引。

點撃即睇5位「不死老喬」​的妻妾現實中有幾靚：