《十二夜》20周年｜經典排隊重映　重溫陳奕迅張栢芝的無瑕年代

適逢戲院重開，戲迷急不及待紛紛重回戲院感受大銀幕的光影體驗。有院線就為戲迷送上「好想瘋狂睇港產片」及「好想睇多次」兩大好戲重映系列，精心挑選超過50部賣座猛片，以超低優惠價益街坊，第一部打頭陣的就有愛情經典作《十二夜》。

《十二夜》適逢20週年紀念重映。（電影公司提供）

嘉禾院線為戲迷送上「好想瘋狂睇港產片」及「好想睇多次」兩大好戲重映系列，會挑選超過50部賣座猛片輪流上映，票價為HK$30，部分電影更備有D-BOX動感體驗。

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當中「好想瘋狂睇港產片」系列，包括打頭炮的愛情經典《十二夜》，該片今年剛好上畫20周年，由當年首當導演的林愛華執導及編劇，陳奕迅、張栢芝領銜主演，客串的還有謝霆鋒、盧巧音、鄭中基、馮德倫、張新悅及卓韻芝，可謂星光熠熠。

電影講一對情侶由相遇、相愛、相纏、相厭到分開的12個晚上。片中愛情金句、意想不到的結局以至電影主題曲《黑夜不再來》均令戲迷們印象深刻，絕對稱得上是香港人心目中的愛情經典。《十二夜》紀念重映將於5月22日重上大銀幕，門票明日（5月15日）開始預售。

除了《十二夜》，還有更多猛片將陸續重映，包括《風雲：雄霸天下》、《夏日的麼麼茶》、《東京攻略》、最佳損友》、《最佳損友闖情關》。西片方面就有《起跑線》、《挑戰者1號》、《蜘蛛俠：強勢回歸》、《蜘蛛俠：決戰千里》等。