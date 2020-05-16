獨家專訪爾冬陞｜完成來年第40屆或退下？　「我心中已有人選」

受疫情影響，今屆香港電影金像獎的推動步步維艱，面對一次又一次的變陣，的確會磨滅大家的鬥志，所以去到最後，金像獎主席爾冬陞只好叫大家咬緊牙關，捱埋最後一段路，免得再磋跎下去，影響來年第40屆的工作。 談到第40屆，主席心中已經有一堆計劃，好想立即啟動。來年任期亦屆滿的他，坦言也有考慮退下來，而且心目中已有人選，並指明要在今次訪問讓《香港01》幫手宣揚開去。

來年是金像獎第40屆，「太多事要處理，需要提早啟動籌備工作。」（陳順禎 攝）

今年不停被打殘的製作隊伍

今屆工作完成，向來坐言起行的爾冬陞好想立即啟動下屆工作，不過他深明今屆給予隊員太多挫折，實在需要時間讓大家回氣。「過去四年，這班製作小組已經好專業，對自己亦好高要求，每年都要勁過去年，好睇過去年，但今年的經歷是不斷被打殘，諗到新方案，被打散；諗到九展取代文化中心，被打殘；諗到直播又打殘，這比工作量更易令人疲累，所以當疫情過去，都想跟一眾得獎人和工作人員一起舉行派對，慰勞大家。」

而率先啟動的將會是一條輯錄過去39屆最佳電影的短片。「這的確要盡快處理，就算只是每套戲取用兩個鏡頭，但我們不是用DVD便可以剪輯，要拿原片，找清水版。事實上很多影片版權已轉讓，有些去了馬來西亞。我樂觀看，如果兩個月內可處理好所有電影版權問題，已經要讚同事效率高。」

「金像獎是被動的，金像獎遇到的問題，都是整個工業遇到的問題。」爾冬陞說。（陳幀禎 攝）

擴大選民人數 新增紀錄片及動畫獎項

除了節目內容，經歷過今屆的特殊情況，爾冬陞對於整個投票模式都想提出改動，例如增設網上投票網上看候選電影，而為增加獎項的認受性，最想可增加選民人數。「我初上任時有1200多位選民，到今屆已增至1,675人，相信在我卸任前都未必去到2000位。」至於吸納範圍，尤以年輕人為主。「過去做音效的，通常是公司老闆才有得投票，但其實做電腦特技的員工遠多於做聲效的，所以亦計劃吸納這批選民，愈是擴大選民人數，就愈難左右到金像獎賽果。」

選民以外，獎項亦有可能有所增添，如果入圍的紀錄片或動畫數量足夠，來屆將可把紀錄片和動畫兩大項目分出來獨立成獎。「近年的紀錄片數量愈來愈多，如果有足夠片量便可細分獎項出來，以新晉導演獎為例，每年有12部以上的便開5個提名，以下就開3個，幾多個不開就未有定案。」

今屆的獨特頒獎梗式，爾冬陞相信，亦希望只此一次。（影片截圖）

莊文強是爾冬陞心中，接任主席一職的心水人選。（資料圖片）

爾冬陞︰「其實金像獎好被動」

金像獎主席每兩年一屆，爾冬陞已成功連任一屆，來年完成第40屆節目便要重新選主席。若然13個屬會不派代表參選，主席位置將由爾冬陞再度連任，但他本人其實最想有人競選，為大會注入新血。「我都有心儀人選，希望來年導演會派莊文強出來參選，他在處理事務上面面俱圓，相信會做得好過我，我有邀請過，他亦婉拒，所以想透過《香港01》公開叫他考慮下。」

香港電影工業正處於低潮，連帶舉辦金像獎都變得吃力，在這爾冬陞有一番感受︰「近年是難做的，坊間好多時將金像獎跟電影工業掛勾，其實金像獎只是一個服務機構，製作一個讓觀眾看得開心的頒獎禮，其實如何怎樣拍戲？如何保持電影品質？怎樣跟政府申請資助等等，都完全跟我們無關係，金像獎是被動的。金像獎遇到的問題，都是整個工業遇到的問題，不過既然接任了就不應該埋怨，有事發生便見招拆招，有問題便出來承擔。」

當日在台上宣布《十年》為最佳電影，是爾冬陞上任後第一個考驗。（影片截圖）

說起問題，現今社會不再單純，愈來愈多矛盾帶到上頒獎禮，一部《十年》便是最佳例子，當日那位年輕編劇的提問，爾冬陞以羅斯福總統的一句︰「最需要恐懼係恐懼本身」回應，這個理念今天仍可堅持？

「那位編劇現在都大了幾歲，當年太年輕搞不懂發生甚麼事，事實上小組在工作時都甚少談政治，自細屋企人便教導，第一不要談宗教，第二不要談政治，第三不要同朋友玩Show Hand，因為一定會嗌交收場。會內的年輕人都好聰明，而我從來都冇輕視年輕人，我由細到大都是罵老人家的，只是當時不知自己會老吧！哈哈……」