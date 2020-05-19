【女鬼橋】「國民鬼娃」詹宛儒　極甜美樣子引網民熱議

24歲的詹宛儒因參演《紅衣小女2》而打開戲路，及後她參演了不同形式的恐怖作品，如《魂囚西門》及《恐怖高校劇場－直播中二間》，因此獲封為「國民鬼娃」。今次她再度挑戰恐怖片《女鬼橋》，但原來導演奚岳隆原本想找她成為電影女主角，但她卻對女配角更感興趣。

詹宛儒（右）在《女鬼橋》中飾演「石頭」石語晴。（《女鬼橋》劇照）

詹宛儒畢業於文化大學中國戲劇學系，她在2015年演出中華電信MOD微電影《對話》，還憑此片入圍MOD大賽最佳女演員獎。兩年後，她因在《紅衣小女孩2》中飾演李雅婷，而在台灣電影圈嶄露頭角，當時她在戲中與楊丞琳演出的母女戲讓人印象深刻。之後她憑《恐怖高校劇場-直播中二間》入圍第53屆金鐘迷你劇集最佳女配角提名。人氣極高的詹宛儒自然成為網民討論的對象，不少網民大讚她「甜美可愛」。

今次詹宛儒接演《女鬼橋》時，原來導演當時找她試鏡女一的角色，但她卻對戲中配角「石頭」石語晴竟感興趣，皆因她希望能演繹被鬼嚇到花容失色的狀態，於是便主動爭取做女配角。

詹宛儒在《紅衣小女孩2》中飾演李雅婷。（《紅衣小女2》劇照）

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