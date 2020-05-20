Samara撞樣瑪歌羅比靚過本人　新片上演激情裸露床戲搏到盡

提起莎瑪拉韋榮（Samara Weaving）這個名字，大家未必記得，但當講起《爆血新婚夜》的女主角，影迷可能就會有些少印象，要是形容埋佢係跟瑪歌羅比（Margot Robbie）好似樣個女星，應該會有埋畫面！

Samara Weaving憑《爆血新婚夜》（Ready or Not）打開知名度。（電影劇照）

Samara Weaving今年才28歲，她出生於演藝世界，父親Simon Weaving是位製片，更是藝術總監，曾演出《魔戒》、《22世紀殺人網絡》、《變形金剛》、《哈比人》系列等的曉高韋榮（Hugo Weaving）正是她的叔叔。

分唔分到邊個係瑪歌羅比？（Samara Weaving IG/margot.robbie IG）

Samara Weaving早在2008年憑電視劇出道，這些年來都有拍過不少電影，去年憑《爆血新婚夜》（Ready or Not）打開知名度，由於她的長相跟「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）很相似，不時被人拿來比較，但個性爽直的她絲毫不在意，直言：「我一點也不介意，她超美，大家繼續比較吧！」而大家所見，上圖左方為瑪歌羅比，右邊才是Samara Weaving。

Samara Weaving曾患「廣泛性焦慮症」。（Samara Weaving IG）

現時的她雖然看似開朗，不過Samara Weaving在訪問中表示自己曾患上「廣泛性焦慮症」，雖是種常見的精神疾患，不過患者會受情緒困擾，會出現容易疲倦、失眠、易發脾氣及缺乏耐性、頭痛、胃痛、呼吸困難等病徵。Samara Weaving自言自己以前雖然是個極度怕醜的小朋友，但她透過演戲來克服以上困難，反而在演出時不擔心受到批評，因為明白大家是針對角色本身而不是她本人。

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Samara Weaving在《Last Moment of Clarity》將會有激情床戲，更會大膽裸露上身，在預告中只出現了浸浴一幕。（預告截圖）

接下來Samara Weaving有兩部新戲在身，首先有她從影以來最大尺度的《Last Moment of Clarity》她在戲中本來被黑幫槍殺死亡，但後來竟「復活」搖身一變成為荷里活女星，出現在大銀幕，而最吸晴的地方必定是她會在戲中上演激情床戲，大尺度地裸露上身，為戲獻身！

而另一套則是《義勇群英：蛇眼復仇戰》（Snake Eyes: G.I.Joe Origins），飾演Scarlett，將會跟飾演「蛇眼」的男神亨利高汀（Henry Golding）有特別的情感線！

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