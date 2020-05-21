華納落實2億港元拍Zack Snyder《正義聯盟》　古天樂：一定會睇！

影迷千呼萬喚，嗌足兩年「#ReleaseTheSnyderCut」的口號，DC《正義聯盟》（Justice League）薩克薛達（Zack Snyder）導演剪輯版終於要面世了！華納兄弟（Warner Bros.）近日宣布將會重新製作《正義聯盟》，官方更公開多張黑白宣傳海報，並寫上「ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE」，而下方亦寫明，導演版將會在2021年於新開設的串流平台HBO Max播放，暫時未知這套作品到底是劇集還是電影。

華納落實將會重製薩克薛達（Zack Snyder）導演剪輯版的《正義聯盟》。（官方海報）

古天樂在3月份都有響應「#ReleaseTheSnyderCut」活動，揚言「一定入場！」（古天樂微博擷圖）

事實上多位名人都有響應「#ReleaseTheSnyderCut」活動，當然一眾主演姬嘉鐸（Gal Gadot）、傑森莫瑪（Jason Momoa）、賓艾佛力（Ben Affleck）都曾發聲，而古天樂都有講過要是公開該版本的話「我一定入場」！可見Zack Snyder導演威力之大。

除了在《神奇女俠1984》中，又可以見到女神姬嘉鐸喇！（官方海報）

4小時版本 未落實推出電影還是影集

據知在《正義聯盟》兩周年上映紀念日翌日，Zack Snyder跟製片太太Deborah Snyder收到經理人電話，指華納兄弟主席Toby Emmerich詢問兩人對「#ReleaseTheSnyderCut」由傳聞變成真事的意見，最終雙方皆落實開拍。

事實上Zack Snyder版本仍未完成，尚有很多後期製作需要處理，但由於題材龐大，該版本或長達4小時，有可能分拆成6個章節，由於是安排在新開設的串流平台HBO Max播放，所以到底「#ReleaseTheSnyderCut」是電影還是劇集仍未確定。

有指原班人馬將會幫忙錄製新的對白。（電影劇照）

華納落重本 有機會搵原班人緊配新對白

現時確定Zack Snyder正召回《正義聯盟》原先的後製班底，進行重新編曲、剪接、添加以及將已完成的原始視效重整，甚至更有可能找回原先的卡士錄製新的對白，據《Hollywood Reporter》報導，該版本的製作成本可能需斥巨資打造，粗略估計成本將會高達2000至3000萬美元（折合約1.6億至2.3億港元）。

不過Zack Snyder對影迷保證，新版《正義聯盟》對一班已看過舊版的觀眾來說將會完全不同，因為先前的版本僅看到預期中約四之一的成果。