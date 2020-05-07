古天樂天下一夥英皇合拍10部戲共渡時艱　姜皓文：減薪絕對冇問題

受新冠肺炎影響，電影業步入寒冬時期，早前戲院受限聚令限制，自3月28日起全面停業，日前特首林鄭月娥在行會宣布放寬限制，落實於明天（8日）起恢復營業，不過在電影後製和拍攝上仍有影響，知道外界苦等好戲上映，奈何製作量急速下滑，手停口停之下，令電影業界工作人員大受打擊。 今日（7日）英皇電影聯同天下一電影宣布將會攜手合作，於兩年內共同製作且發行總共十部電影，跟業界人士共渡時艱。

天下一跟英皇同時宣布會攜手合拍10部電影。（葉志明 攝）

據知10部電影都會在香港本地取景，聘用本地電影工作人員，以確保今次合作能夠為香港電影業界帶來最實際支持，更可達到拓展本地電影業市場及發掘電影人才之效。

同時10部電影將涵蓋驚慄、懸疑、愛情、喜劇等不同片種，望能為觀眾提供多元化的選擇。目前雙方已正式簽訂協議及正密鑼緊鼓進行籌備工作，積極與不同的業界單位聯繫，當中包括資深而富有經驗的演員及新演員，台前幕後精英電影製作團隊，希望最快能在下半年開始投入拍攝及製作，好讓各崗位工作人員能盡快歸位。

黑哥姜皓文表示減薪絕對冇問題！開聲就會即刻埋位！（電影劇照）

天下一方面表示希望藉今次合作，發掘更多有質素劇本、更想培育香港電影新一代幕前幕後人員，為此帶來新力量。而英皇電影亦表示眼見香港電影業因為疫情停工，很多工作者因而出現經濟狀況，業界同樣面臨嚴重人才流失的問題，為此感到惋惜。所以雙方在共同理念下，決定要以實際行動支持香港電影，期望協助本地電影業盡快復甦。

消息一出後，不少影迷都表示十分期待今次的合作，表明同樣會以行動支持香港電影行業，等待電影早日面世。

黑哥聽及今次天下一和英皇合作的消息都感到開心，表示電影界好齊心！（姜皓文IG）

今午（7日）黑哥姜皓文接受《香港01》訪問，當問到公司今次推出新政策時有何睇法，黑哥表示其實他仍未收到任何消息，後來問及會否為此減薪演出時，黑哥二話不說回應：「絕對冇問題！開聲我哋就會埋位，乜嘢都唔洗講，減人工又好，拍足十部都好，我哋公司好好，大家電影界好齊心，所以絕對唔係問題！」可見黑哥對此都非常有心兼落力。

衛詩雅更有尋找好的劇本帶回公司。（衛詩雅IG）

另外衛詩雅接受《香港01》訪問時，同樣表示收到該消息感到非常開心，因為兩間公司合作首先會有好唔一樣的火花，二來開十部電影，無論對演員以及工作人員都是好清息，起碼有工開先，確實在這近幾個月來很多電影都停工，令人十分擔憂，當然要是減片酬能夠幫到大家絕對支持，加上現時都有尋找好的劇本帶回公司，睇下有冇興趣（開拍），非常支持今次的計劃。