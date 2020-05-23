火口的二人｜未曝光劇照流出　女攝影師18歲入行由影男性友人開始

日本三級電影《火口的二人》（火口のふたり）現已上映中，戲中女主角珍藏著一本跟舊情人的黑白寫真，當中不乏裸露畫面，但望落又不會極似「閃卡」，照片結合了藝術、情色和唯美等感覺，原因操刀者大有來頭，近日更多了數張未曾曝光的寫真照！

一切由重溫這本私密相簿開始。（《火口的二人》預告截圖）

黑白寫真紀錄低男、女主角年輕時的激情青春時光，而該本寫真的操刀者其實是情色大師荒木經惟唯一徒弟，女攝影師野村佐紀子，她自18歲入行，一開始就以拍裸男為題材，在24歲才成功擔任大師荒木經惟的助手，自此成為他徒弟。在她的鏡頭下更有數之不盡的盡裸男裸女，《赤裸的時間》、《黑闇》、《夜間飛行》、《關於愛》、《月光》等等，都是她曾經出版過的寫真集。

再次肉帛相見。（《火口的二人》預告截圖）

野村佐紀子入行的原因有些獨特，她讀大學的時候為了跟男朋友拉近實際距離，報考了他學校旁的九州藝術大學，入讀了攝影專業，不過那個年代讀攝影的女生少之又少，整個年級200人只有4名女生。有一日一位前輩跟她笑說：「不如你去影裸男好了。」野村佐紀子聽後，思考了一下這個建議，點頭就開始實則的行動。

初時她讓身邊的男性友人逐個脫衣讓她拍攝，當中有戀人、同學、朋友介紹的朋友、更有看了她作品後主動聯繫她的人，當時一星期要影足2到3個人，十分努力，後來在寫真集《關於愛》中，已經拍攝了過百位男模，要她數清自己影過多少位男性是不可能的事了。

野村佐紀子小時候媽媽和奶奶總是因為婆媳問題而一直在吵架，家中的問題令她想盡快獨立，到外面的世界闖一闖。今次更為《火口的二人》操刀寫真集。（電影劇照）

【Sakiko Nomura exhibition "Ango" in Niigata】為野村佐紀子2018年曾舉辦過的寫真展。（poetic_scape IG）

據知，今次《火口的二人》系列寫真在日本上映時，片方特別舉辦了攝影展，展出戲中黑白寫真的照片，而其實這些寫真都是在電影開拍前拍攝的，早就已經男主角柄本佑和女主角瀧內公美為電影中的17場大膽情慾戲份建立默契。

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