【殺神John Wick】片商擔憂觀眾反應負面　要求導演刪走經典場口

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》（John Wick）系列電影自2014年上映至今，一直風靡不少影迷。當年電影講述一位退休殺手，因已故妻子留下的愛犬被殺而踏上復仇之路。可是近期編劇透露，當初片商曾希望導演把這段直接刪走，而此舉差點讓導演及片商「大打出手」。究竟最後導演如何說服片商，把這幕至今被喻為極重要的場口留下呢？

《殺神John Wick》講述退休殺手為了妻子生前所贈的愛犬黛西而再次踏上殺手之路復仇。（《殺神John Wick》劇照）

《殺神John Wick》系列電影編劇Derek Kolstad最近接受外國傳媒《Comic Book》訪問，突然爆出一則頗讓粉絲震驚的消息，皆因當初片商認為這場殺狗場口會為觀眾帶來負面反應，於是建議把這幕戲留在剪接室：「我認為他們想把事情做得更合適，他們認為電影需要更集中在John Wick復出再成為殺手的焦點上。」幸好這場辯論最終由導演Chad Stahelski及David Leitch贏得，難怪有粉絲留言稱「片商的說話最好不要聽」，未知是否在揶揄DCEU電影屢遭片商打壓干預。

黛西被殺，讓John Wick踏上復仇之路。（《殺神John Wick》劇照）

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雖然當時最終片商讓步，導演成功保留殺死黛西這場口，但Derek Kolstad稱，片商在電影試映前，仍然對此非常抗拒。最終試映結果甚好，這證明了導演及編劇的決定是正確的：「如果沒有了與狗的連繫，這角色就沒有了靈魂及動力。這轉變帶出了角色及情緒，這是關鍵。」

John Wick的妻子病逝後，安排了黛西送給丈夫作為最後禮物。（《殺神John Wick》劇照）

除此之外，Derek Kolstad都釋出了《殺神John Wick》的未來大計。目前因新冠肺炎疫情影響，官方確認《殺神John Wick 4》將延至2022年5月上映。Derek Kolstad表示，《殺神John Wick 5》或是這系列的最終回：「奇洛李維斯很少會參演續集，但他發現John Wick對他來說是非常重要及特別的東西。」他指目前仍未知道還有多少部，但照計畫至少會去到第五部。