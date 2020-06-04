杜琪峯《七人樂隊》再殺入圍康城影展　《屍殺列車》增絕密加長版

由杜琪峯監製，集結當今七大導演: 洪金寶、許鞍華、譚家明、 袁和平、林嶺東、徐克及杜琪峯聯手執導的電影《七人樂隊》，宣布入圍第73屆康城電影節，是杜琪峯繼《大事件》、《黑社會》、《鐵三角》、《復仇》及《盲探》後，又一香港電影參展。

大哥洪金寶今次都有份執導的電影《七人樂隊》。（官方照片）

由於新冠疫情在全球肆虐，康城電影節今年將不會在法國舉行，但電影節就會以「康城電影2020」的名義在實體電影節中放映。當杜琪峯得知影片入選後，感覺非常有意思及興奮。「在疫症困擾全球、影市停擺下，康城電影節能繼續以不同形式舉行實孰難得，而《七人樂隊》能在此時此刻入選更有起動的鼓舞作用，同時電影是已故摯友林嶺東和我們六個同年代的香港導演一齊合力得出的成果，特別具有紀念意義。」

《七人樂隊》（Septet : The Story of Hong Kong）寰亞電影及中影寰亞出品，七位 殿堂級導演聯手執導，每位導演由五十年代至未來，各自抽籤負責一個年代，執導一個故事。

杜琪峯構思的緣起，是他與其他六位導演，無論是學院或片場科班出身，剛好碰上香港電影騰飛躍進的時代，給予各人無限發展才華的空間，百花 齊放孕育出他們那一代無數的電影人才，《七人樂隊》正是要向那個時代致敬。七位導演尤其特別懷念那個全菲林拍攝的年代，對他們那一代電影人來說，菲林拍攝的特色與質感始終無法被數碼取代，所以這次他們特別用上久違了的菲林拍攝，令每位導演都勾起了好多美好的回憶。此外，影片亦傳達出香港影人那種獨特的，無分你我的合作精神！每位導演可能隸屬不同公司，或有各自的工作領域，但一樣可以打破規範，為共同的目的去完成一件事！

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導演延尚昊繼《屍殺列車》後再度入圍73屆康城影展，《屍殺半島》極令人期待。（官方圖片）

今年極度令人期待的喪屍災難巨獻《屍殺半島》（Peninsula）入圍第73屆康城影展！是導演延尚昊繼《屍殺列車》後再度入圍，導演對此表示非常高興：「繼《屍殺列車》後，我很高興續集《屍殺半島》再次入選康城影展。我亦非常感激康城影展對《屍殺半島》的認同，肯定其作為災難片類型也充滿玩樂趣味，而且永遠合時。雖然因現時情況，電影未能如觀眾所願在世界一流的電影節首映，但我衷心盼望全球影業盡快回復正常，那我們便可以再次懷著興奮激動的心情參與這個電影盛典。」

此外，《屍殺列車》至今仍以$6,800萬港元高踞香港影史最賣座亞洲電影，為配合全球影迷引頸以待的《屍殺半島》上映，《屍殺列車》將會增設絕密片段加長版，並於７月1日上映！加長片段中將暗藏《屍殺半島》劇情線索，以供觀眾入場一同解謎：究竟當年的列車駛往釜山後，生還者的命運將會如何？４年後的屍毒蔓延又將如何考驗人性？