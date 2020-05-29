【飢俄人妻】海報過於裸露過唔到電檢？　最終要封胸先出到街

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近日不少限制級電影上映，提名第56屆金馬獎最佳劇情長片的新加坡電影《熱帶雨》、日本榮獲第93屆「電影旬報十佳」的《火口的二人》、而在俄羅斯方面就有《飢俄人妻》作為代表，電影的情色、意識、尺度非常大膽，未知大家又對哪一套電影有興趣呢？

不過在《飢俄人妻》方面，就因為海報的太過裸露，未能通過電檢，要將各部位再遮得密實啲先可以出街！

《飢俄人妻》未改版海報。（官方海報）

上圖為《飢俄人妻》原先版本的海報，原本露出了女主角Evgeniya Gromova圓潤的胸部、完美的腰形、略有腹肌的好身材，甚至下身的重要部位都似乎若隱若現，令人有無限想像，不過就因為過於裸露，電檢不通過該張海報，要求為海報「加料」。

激烈場面在上畫時成為熱話。（《飢俄人妻》劇照）

修改過後的《飢俄人妻》最終版本海報，其實海報大至上沒作過多改動，先是將Evgeniya Gromova胸前「飢俄人妻」4字粗體化，再加上橙紅色陰影底，徹底為她「封」胸。而下身方面，則是加深了黑色底的背景，將肚臍對下以黑色全遮起來，對比起原先的版本尺度大減，的確令人大大減低了幻想。

點擊睇更多《飢俄人妻》精彩畫面：

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故事由男主角 Aleksandr Pal和Evgeniya Gromova飾演兩夫妻，兩人因性生活開始出現問題，任職婦科醫生的Lena（Evgeniya Gromova　飾），與老公Sergey（Aleksandr Pal　飾）由激情無限，演變成性冷靜，Lena多次主動調情被拒，更在某日，發現了老公跟人偷情，從此拋開道德枷鎖，主動向陌生男人投懷送抱，更會跟病人上床，發洩性慾，尺度確實大得令人嘩然。

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