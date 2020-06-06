【行刑】沙特記者大使館內監生被肢解　案件震撼國際將改編成電影

美國《華盛頓郵報》特約記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在2018年10月於駐土耳其大使館內被殺，案件轟動全球。

據知卡舒吉當時可能是在活著的情況下被肢解，兇手手法殘忍，而這個可怕的事件將會改編成電影《The Execution》（暫譯《行刑》）。

沙特記者失蹤：卡舒吉10月2日到領事館辦理文件，閉路電視拍攝到他進入館內前的畫面，詎料成為他的最後身影。（路透社）

卡舒吉（Jamal Khashoggi）是沙特阿拉伯的知名記者兼政治評論家，他大學時赴美求學，在印第安納州立大學畢業。20多歲時成為記者，之後在幾間報社擔任總編輯等要職。生前他曾公開批評後來成為王儲的穆罕默德，最後被王室禁言。2017年，他獲得美國發出「傑出人才非移民工作簽證」，成為《華盛頓郵報》的專欄作家，自此流亡美國。

沙特記者失蹤：卡舒吉生前曾多番批評沙特王儲穆罕默德，其後在2017年流亡美國，成為《華盛頓郵報》特約記者。（路透社）

監生肢解歷時7分鐘

2018年10月，卡舒吉進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後被證實遭到肢解。據外媒報導，他在領事館內被殘忍的手法殺死、被折磨兼肢解。

英國傳媒《中東之眼》（Middle East Eye）當時報道稱，這名失蹤記者是被沙特暗殺小組活生生肢解而死，過程更持續7分鐘，手段極其殘忍。

有指，領事館樓下有人聽到卡舒吉垂死慘叫，後來被注射了某種不明藥物後才停止尖叫。有殺手更戴上耳機聽音樂，建議其他殺手也這樣落手。卡舒吉的未婚妻就在領事館門外等了十多小時，但最後她的愛人再沒走出來。

案件發生1年多後，沙特判處其中5名直接參與謀殺的人士死刑，另有3人判監24年。但案中兩名政府高級人員獲判無罪，法院亦沒公布被告身份，亦引發外界質疑。

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《魔比煞》導演執導

這個恐怖的案件將改編成電影《The Execution》（暫譯《行刑》），由Daniel Espinosa執導，電影將會描述這件慘案的過程、事件發生的原因、事件過後發生的事。Daniel Espinosa是一位瑞典導演，謝拉力圖（Jared Leto）主演的蜘蛛俠反派電影《魔比煞》（Morbius）也是由他執導，Petter Skavlan會負責電影的劇本。雖然現時未知電影的選角詳情，但卡舒吉案件轟動全球，相信影迷都會相當期待這部作品。