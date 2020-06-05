誠實選舉媽｜羅美蘭人生低潮窮到變賣衣物　靠演技翻身封喜劇達人

新戲《誠實選舉媽》（Honest Candidate）由韓國實力女星羅美蘭主演，劇情爆笑諷刺政壇，揭露政棍的真面目。

大家一見到羅美蘭，很可能會記得她在《回答吧！1988》霸氣的角色，出道15年甚至被封為「喜劇達人」，但原來她的人生並不是一帆風順，曾經窮到要變賣家當、賣衣物維持生活，最後還是靠演技而翻身。

電影將於5月28日上畫，大家要等多陣。（官方圖片）

現年45歲的羅美蘭，入行15年參演不少韓劇，拍過40部電影，雖然演出的角色以配角為主，但演出卻令不少人留下深刻印象。

羅美蘭於2005年的電影《親切的金子》，飾演强勢的吳秀熙出道，並於韓劇《沒禮貌的英愛小姐》中以惡頂上司的角色，展示她獨特的魅力，《回答吧！1988》飾演同名角色「羅美蘭」獲得更多觀衆的關注及喜愛。

羅美蘭於2019年《大佬上錯身》、《陀槍師奶 x 新紮師姐》中贏得更高人氣，甚至獲封為「喜劇達人」。戲路甚廣的羅美蘭，曾多次演繹各種不同角色，爽直率真的形象，加上她帶喜感又好戲，難怪被導演睇中演出《誠實選舉媽》。

羅美蘭在新戲中飾演一個無法説謊的國會議員朱尚淑，一次又一次引發出爆笑場面，搞笑地諷刺社會和政壇的風氣，看透政治界的語言偽術。

現實中曾有過艱苦生活

羅美蘭演出經驗豐富，可說是綠葉王，雖然外形樣貌不出眾，但憑著自己的精湛演技和形象，成為韓國觀眾喜愛的喜劇演員之一。她的演技不容置疑，只是在鏡頭前笑哈哈的她，現實中卻曾有過相當艱苦的經歷。據知羅美蘭從小就要為昂貴的學費努力，畢業於話劇系的她，是演話劇出身。

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懷孕時窮到變賣衣物

但她結婚後卻失去了很多戲約，錯過了很多演話劇的機會，當時她的丈夫生意失利欠下巨債，兩公婆只好變賣家中的物品，連衣物都要變賣，為了度過最艱難的時期。這樣的日子挨了三年，羅美蘭當時只是三十歲出頭，幸好她遇到電影《親切的金子》的機會而開始了拍戲的生涯。

她曾在節目上透露，新婚後完全是她事業的停滯時期，她更公開當時住所的狀況，表示有段時期，沒錢交電費，懷孕時為了賺取生活費，只好把不常穿的衣服賣掉，才可以買些小菜吃。

韓國喜劇《誠實選舉媽》以諷刺政治為題，以韓國開畫考第一為賣點。（官方圖片）

新戲《誠實選舉媽》由2014年，巴西票房第一的同名電影所改編，講述最擅長說謊的國會議員朱尚淑（羅美蘭飾）在選舉大熱領先的某一天早上，驚覺自己説不了謊言而不斷闖禍的喜劇。雖然朱尚淑在國民前假裝成國民的僕人，並表現成唯一清廉又值得信賴的國會議員，但實際上她視國民為自己的奴隸。她無法説謊後，一開口就狂吐真言的她將所有事實公諸於世，劇情所當爆笑。羅美蘭與她的幕僚（金武烈 飾）亦非常調皮，二人在劇中擦出的火花也是一大看點。