監製專訪｜成本100萬收400萬都蝕？鄭保瑞：《逆流大叔》都賠本

香港電影圈四大監製爾冬陞、方平、黃斌及鄭保瑞早前接受專訪時，談到香港電影的處境，大家從幾位資深影人的口中證實本土電影業面對的停滯、倒退、青黃不接等問題，無疑會令大家聽到既擔憂又心灰。

但作為一般觀眾，大家確實不一定會了解這工業背後的運作，到底監製們何解會指一部成本100萬的電影，即使收400萬原則上都要蝕本？這次就由監製們為大家解究盤數其實是怎樣計的。

爾冬陞透露例如一部成本100萬的電影，即使收400萬原則上都要蝕本。（梁碧玲 攝）

經常有人說「香港電影已死」，工業逐步走向夕陽，這或許是無可否認的事實，監製方平坦言，其實有沒有這個新冠肺炎的疫情影響，港產片要面對的問題已經多到一蘿蘿。

爾冬陞（小寶哥）更指，你拍一部100萬的電影，如果賣到400萬票房，原則上都會有虧損。「100萬我拿來拍一部戲，額外我用30萬元做宣傳，都冇乜嘢好睇，沒有成效，甚至還要求傳媒幫忙。」

+ 4 + 3 + 2

小寶哥舉例說，例如有130萬的預算，要回本的話，票房至少要有3倍，亦即390萬。他指出拍一部戲的使費認真不少，「你還要租辦公室，請會計師要錢嗎？這也是要錢的，核數也要錢，當中涉及很多行政費用，成本其實很高。還要搞慶功宴，樣樣都是錢。」

身邊的方平就笑指，「沒有慶功宴的了，還要開派對嗎？」

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鄭保瑞舉例分析，「以票房來說，例如有300萬票房，投資方真正收的是大約100萬而已。」（梁碧玲 攝）

連票房大收的《逆流大叔》都要蝕

專訪期間提到，就連2018年大收$1,500萬票房的《逆流大叔》，其實都要賠本時，相信可以讓大家明白港產片的形勢有幾嚴峻。

影迷都可能會覺得很詫異，事關《逆流大叔》當時是暑假檔叫好叫座的作品，故事有港味，題材貼地、勵志，觀眾愛看再贏盡口碑，咁都要蝕本？監製們就告訴大家盤數是怎樣計，「簡單地計，在香港來說，票房要以成本乘以3倍才可以叫收支平衡。細片在內地的話，成本乘以3倍也要賠本，保守一點細片要乘以4倍才安全，可以開始有利潤。」

+ 5 + 4 + 3

爾冬陞坦言開拍一部戲，外面衍生出來的費用是很多的，而黃斌就強調以上這個乘數只是計算收支平衡，不是講賺錢。鄭保瑞就解釋，「以票房來說，例如有300萬票房，投資方真正收的是大約100萬而已，200萬是屬於其他戲院、其他發行的，使費、佣金等支出，只有36％是投資方真正的收益。」

黃斌表示如果投資者是一個從來都未從事過電影這行業的人，對方很難想像這劇本變成畫面會是怎樣。（梁碧玲 攝）

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「你有沒有膽量？輸得起嗎？」

黃斌舉例指如果某一個商人，他是未從事過電影這行業，他們用兩萬字的劇本給他看，對方其實很難想像這劇本變成畫面會是怎樣，「這是最大的挑戰，我給他兩萬字，跟他說這部戲拍一億，一定可以收回三億，這是很大的賭博。」

這就是電影跟其他行業，很不同的地方。方平也指他現在跟內地的投資者都會說，「第一，你有沒有膽量。第二，你輸得起嗎？如果輸不起，你把錢放在銀行比較穩陣。」

方平坦承自己比較悲觀，其實有沒有這個新冠肺炎的疫情影響，港產片要面對的問題本來已經很多。（梁碧玲 攝）

香港現時缺乏獨立製片人

爾冬陞也提到現在香港電影業面對其中一個最大問題，是現在沒有獨立製片人，「香港以前的動力是來自獨立製片的，陳可辛是獨立製片的，許鞍華開過自己的公司。」

他提到香港以前是有製片家的，例如，邵逸夫、鄒文懷、何冠昌、蔡永昌、方逸華等等，「那一代已過去，我們上一代的製片家是甚麼人，向華強先生拍很多戲，他現在主力都不是做這行，其他公司還有誰？好像楊受成先生，電影已經不是他的本業，林建岳先生也很少拍了，適合才會拍一兩部，林小明、李國興仍然有拍，他們是老闆級人馬，但其實要推廣開拓一個市場，是很需要製片家去做的。」