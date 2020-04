【雷神2】Stan Lee搞笑客串粉絲認真研究　意外發現X-Men新線索

由Alan Taylor執導;基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)、妮坦莉寶雯(Natalie Portman)及湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)主演的《雷神奇俠2:黑暗世界》(Thor: The Dark World),是Marvel電影宇宙的第八部作品。可是電影在2013年上映至今,受到不少批評,早前還有粉絲認為這電影是MCU最差。其實都有許多網民為此平反,還解釋電影隱藏了變種特攻的線索。

早前有網民指《雷神奇俠2》是MCU最差的電影,有粉絲即時為雷神平反。(《雷神奇俠2:黑暗世界》劇照)

《鐵甲奇俠》都有伏線

迪士尼去年成功收購FOX,讓後者旗下的Marvel版權終於回到Marvel Studios手上。Marvel Studios總裁Kevin Feige在去年的聖地亞哥國際漫畫展上,確認變種特攻將加入MCU。奈何當時時間不足夠,未能談及變種特攻會在甚麼時候登場。然而,在迪士尼仍未成功收購FOX前,其實Kevin Feige都曾有意無意地把變種特攻的彩蛋加到Marvel電影宇宙。最著名是在2008年上映的《鐵甲奇俠》(Iron Man),當時電影曾提及SR-71黑鳥式偵察機(SR-71 Blackbird)。而在1977年發行的原著漫畫《Uncanny X-Men》第104期開始,SR-71黑鳥式偵察機就一直與變種特攻有關連。

SR-71黑鳥式偵察機一直與變種特攻有關連,而當時在《鐵甲奇俠》已經有伏筆。(《鐵甲奇俠》影片擷圖)

另外,在Marvel Studios官方公開的《鐵甲奇俠》刪剪片段中,當時Nick Fury曾跟Tony Stark提及「Gamma Accidents」(伽瑪事故)、「Radioactive Bug Bites」(輻射蟲咬傷)及「Assorted Mutants」(各種的異變人)。而這三件事分別對表的超級英雄就是變形俠醫、蜘蛛俠及變種特攻。

Kevin Feige曾公開《鐵甲奇俠》的刪剪片尾,當時Nick Fury曾提及異變人及蜘蛛俠。(《美國隊長3:英雄內戰》劇照)

「Marvel之父」成彩蛋中的彩蛋

然而在《雷神奇俠2》中,原來戲中有一個隱藏彩蛋與超強異變人有莫大關係。當時天體科學家Erik Selvig在向一群囚犯解釋,五千年才會發生一次的宇宙九界串連成直線的現象「聚合」(Convergence)。「Marvel之父」Stan Lee當時都出場,他待Erik Selvig問「有甚麼問題嗎?」(Any questions?)後,即刻回答「有問題!可以把鞋退還給我嗎?」(Yeah, can I have my shoe back?)。當時影迷都以為這幕純粹是笑話,可是,原來在黑板上,有讓人意想不到的線索。

由Stellan Skarsgård飾演的Erik Selvig,其角色看似「無厘頭」,但卻對Marvel電影宇宙有重要作用。(《雷神奇俠2:黑暗世界》劇照)

當時黑板雜亂無章地介紹了Marvel宇宙觀,其中一種現象名為「The Fault」(斷層)。在Marvel漫畫事件簿中,「The Fault」是Shi'ar族與詭族(Kree)大戰結束時所創造。當時Shi'ar族被終極異變人(Omega Mutant)Vulcan入侵,並引發一場銀河戰爭。在Shi'ar族與詭族的最終一戰中,Vulcan與異人族(Inhumans)的黑蝠王(Black Bolt)單挑,當時詭族引爆了T-Bomb,並在時空結構中炸問了一個洞,形成「The Fault」,而這地方還可以通往扭曲領域Cancerverse。

除了「The Fault」外,Erik Selvig還介紹了「616 Universe」,這詞語在原著漫畫《The Daredevils》第7期出現,被Opal Luna Saturnyne稱為Otherworld(異世界)。另有「The Crossroads」,這詞彙在原著漫畫《Incredible Hulk》第300期出現,是通向其他世界的門戶。最後「The Nexus of All Realities」,則聯想到Man-Thing。