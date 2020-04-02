【雷神2】Stan Lee搞笑客串粉絲認真研究　意外發現X-Men新線索

由Alan Taylor執導；基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮坦莉寶雯（Natalie Portman）及湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演的《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World），是Marvel電影宇宙的第八部作品。可是電影在2013年上映至今，受到不少批評，早前還有粉絲認為這電影是MCU最差。其實都有許多網民為此平反，還解釋電影隱藏了變種特攻的線索。

早前有網民指《雷神奇俠2》是MCU最差的電影，有粉絲即時為雷神平反。（《雷神奇俠2：黑暗世界》劇照）

《鐵甲奇俠》都有伏線

迪士尼去年成功收購FOX，讓後者旗下的Marvel版權終於回到Marvel Studios手上。Marvel Studios總裁Kevin Feige在去年的聖地亞哥國際漫畫展上，確認變種特攻將加入MCU。奈何當時時間不足夠，未能談及變種特攻會在甚麼時候登場。然而，在迪士尼仍未成功收購FOX前，其實Kevin Feige都曾有意無意地把變種特攻的彩蛋加到Marvel電影宇宙。最著名是在2008年上映的《鐵甲奇俠》（Iron Man），當時電影曾提及SR-71黑鳥式偵察機（SR-71 Blackbird）。而在1977年發行的原著漫畫《Uncanny X-Men》第104期開始，SR-71黑鳥式偵察機就一直與變種特攻有關連。

SR-71黑鳥式偵察機一直與變種特攻有關連，而當時在《鐵甲奇俠》已經有伏筆。（《鐵甲奇俠》影片擷圖）

另外，在Marvel Studios官方公開的《鐵甲奇俠》刪剪片段中，當時Nick Fury曾跟Tony Stark提及「Gamma Accidents」（伽瑪事故）、「Radioactive Bug Bites」（輻射蟲咬傷）及「Assorted Mutants」（各種的異變人）。而這三件事分別對表的超級英雄就是變形俠醫、蜘蛛俠及變種特攻。

Kevin Feige曾公開《鐵甲奇俠》的刪剪片尾，當時Nick Fury曾提及異變人及蜘蛛俠。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

「Marvel之父」成彩蛋中的彩蛋

然而在《雷神奇俠2》中，原來戲中有一個隱藏彩蛋與超強異變人有莫大關係。當時天體科學家Erik Selvig在向一群囚犯解釋，五千年才會發生一次的宇宙九界串連成直線的現象「聚合」（Convergence）。「Marvel之父」Stan Lee當時都出場，他待Erik Selvig問「有甚麼問題嗎？」（Any questions?）後，即刻回答「有問題！可以把鞋退還給我嗎？」（Yeah, can I have my shoe back?）。當時影迷都以為這幕純粹是笑話，可是，原來在黑板上，有讓人意想不到的線索。

由Stellan Skarsgård飾演的Erik Selvig，其角色看似「無厘頭」，但卻對Marvel電影宇宙有重要作用。（《雷神奇俠2：黑暗世界》劇照）

+ 9 + 8 + 7

當時黑板雜亂無章地介紹了Marvel宇宙觀，其中一種現象名為「The Fault」（斷層）。在Marvel漫畫事件簿中，「The Fault」是Shi'ar族與詭族（Kree）大戰結束時所創造。當時Shi'ar族被終極異變人（Omega Mutant）Vulcan入侵，並引發一場銀河戰爭。在Shi'ar族與詭族的最終一戰中，Vulcan與異人族（Inhumans）的黑蝠王（Black Bolt）單挑，當時詭族引爆了T-Bomb，並在時空結構中炸問了一個洞，形成「The Fault」，而這地方還可以通往扭曲領域Cancerverse。

除了「The Fault」外，Erik Selvig還介紹了「616 Universe」，這詞語在原著漫畫《The Daredevils》第7期出現，被Opal Luna Saturnyne稱為Otherworld（異世界）。另有「The Crossroads」，這詞彙在原著漫畫《Incredible Hulk》第300期出現，是通向其他世界的門戶。最後「The Nexus of All Realities」，則聯想到Man-Thing。