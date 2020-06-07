火口的二人｜掀三級片熱潮證仲有市場　回顧香港最豐盛的情色年代

日本三級情慾片《火口的二人》是最近一部大熱的電影，17場性愛場面由房間、客廳激戰到巴士及甚至後巷，尺度大到不少觀眾都看得瞠目結舌。近日再來一部號稱最無底線的俄羅斯色慾作《飢俄人妻》接力，掀起一股三級電影的熱潮。

其實昔日香港都出過不少港產情慾戲，但近年的本土三級片卻是買少見少，到底將來還有沒有機會出返一部香港版《火口的二人》？

《火口的二人》由荒井晴彥編導，炳本佑、瀧內公美主演，改編自直木賞作家白石一文的禁忌小說。（《火口的二人》劇照）

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近期的日本情色文藝片《火口的二人》引起不少話題，故事以性愛為主軸，全裸上陣連串情慾戲一幕接一幕，背後牽涉不倫的關係，畫面上的末日感，災難性的暗喻，帶出日本社會在「3.11大地震」過後的痛與無力感，可謂令這作品更嗒落有味，難怪電影也在日本得獎不少。

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《飢俄人妻》女主角養眼更有看點

繼《火口的二人》之後，最近又迎來一部《飢俄人妻》，兩者硬作比較的話，《火口的二人》故事較複雜，想帶出的訊息和隱喻較多，觀眾應該會有更多思考的空間。相反，《飢俄人妻》片長82分鐘，故事較為簡單，女主角Evgeniya Gromova飾演的婦產科女醫生，懷疑丈夫與舞台劇演員有染，於是就復仇式地出軌還以顏色。

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情色片曾佔據本土影壇一個很重要地位

兩部電影的演員都豁出去，為演出盡露三點，《飢俄人妻》的女主角Evgeniya相對更為養眼，樣子標緻身型均勻，演技自然，連場性愛戲也很有睇頭。

三級電影易有話題性，大尺度的情慾戲，也較易掀起影迷的關注，過往香港尤其在90年代，情色片也曾佔據本土影壇一個很重要的地位。

90年代是香港情色片最鼎盛的時期，溫碧霞在《驚變》與任達華上演一幕大膽床戲。(《驚變》影片截圖 )

90年代香港情色片最鼎盛

當時是香港情色片最鼎盛的時期，情慾電影也帶挈了很多美女走紅。昔日香港出過不少港產情慾片，在華人社會來說，不少電影的意識也意外地相當大膽。經典如溫碧霞在《驚變》唯一一次露點演出，與任達華上演一幕大膽床戲，逼真到被指是「假戲真做」。邱淑貞也憑《赤裸羔羊》的大膽演出，奠定性感女神地位。

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90年代初至中期是港產三級情色片最蓬勃的年代，王晶執導的《滿清十大酷刑》劇情豐富，結合色情、搞笑與暴力血腥，翁虹與吳啟華的重頭床戲也是另一經典。李麗珍及舒淇主演的《玉蒲團二之玉女心經》，戲中連場大膽性愛場面，也是港產三級片代表作之一，當時票房也大收超過800萬。

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本土三級片買少見少

不過，近年的本土三級片的確買少見少，比較令人深刻的是2018年陳果執導的《三夫》、《雛妓》和《低俗喜劇》，《失眠》、《踏血尋梅》就主要是走血腥及恐怖路線。

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如今看來其實三級情色電影能至少能掀起話題，引起觀眾的注意，證明這個市場仍在，但香港現在只能外求，日本的《火口的二人》、俄羅斯的《飢俄人妻》、美國的《紅雀特工》、《格雷的五十道色戒》等等。既然情慾電影這樣引人入勝，成本相對較低，無論是充滿隱喻故事較深奧的《火口的二人》抑或純粹帶來快感及觀感的《飢俄人妻》都各有市場，香港也有以往拍色情電影的經驗，未來會否能自家港產一部本土《火口的二人》，不用再靠外輸？

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