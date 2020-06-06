【叔‧叔影評】袁富華成就太保影帝之路　活演一場「火口的老人」

電影《叔‧叔》在第39屆香港電影金像獎中，以兩大演技獎項贏得漂亮一仗，分別是最佳男主角（太保）及最佳女配角（區嘉雯）。二人演技無懈可擊，賽果實至名歸。奈何由宣布提名名單開始，筆者就有一個疑問，為何另一男主角袁富華，並未獲任何提名？如你有看過《叔‧叔》，就知道電影是雙主角並行，而且相互牽引帶動，就如當年《春光乍洩》的梁朝偉與張國榮，而當年二人都相相入圍，最終由梁朝偉贏得影帝。

二人的眼神交流，的確一絕。（《叔‧叔》影片截圖）

當正常戀人般看待便是

劇情集中在太保跟袁富華之間的關係，二人都年屆退休之齡，雖然各自已有家室，並三代同堂，但仍不甘埋藏在內心的性取向，不時偷偷去覓食，只是從沒想過要出櫃或跟家人坦承。導演拍攝手法平實，沒有刻意強調同性還是異性關係，總之就是以愛情片手法處理這對戀人。相信這亦是同志們，多年來最想大家給予的看待，不用你刻意關注或關懷，只要將我視為常人般就是最好的對待。

一餐晚飯，由籌備到用膳，都充滿愛。（《叔‧叔》劇照）

替袁富華感不值，因為他跟太保的交流極為細膩，由公園初見面的一個心神意會的眼神，的士上難捨難離的蜜語，還有在三溫暖內，指頭於對方肌膚間的情感撩動，每一吋都是付上真感情，完全沒有演的感覺。

我屋企今晚冇人呀……

要數印象最深一幕，莫過於是袁富華趁兒子一家去宿營，有機會獨處一個周末，於是立即邀請太保回家共渡春宵。這種行徑很是少年時趁家中冇人，偷偷帶伴侶到訪歡愉一樣，但有別於年輕人的躁動，兩位叔叔沒有因要爭取時間大戰三百個回合，選擇廢寢忘食，不分晝夜來一趟「火口的老人」生活。反之，全程是自製浪漫，先逛街市買餸，回家一起批瓜切菜，煲湯煮飯仔，飯後看一會電視，慢慢培養出那份情慾濃度便來個輕吻，繼而才是情慾交流。

+ 7 + 6 + 5

可見導演是用初戀的情懷，拍出大叔的浪漫溫馨。不少兩性專家都提醒眾人，性事要進行得愉快，有深度的前奏是必需。對於兩位叔叔，最佳的前奏不再是表面的吹吹奏奏，而是炊炊炒炒。戲中二人為這個春宵短聚，特別去張羅飯餐，所以由街市輕談今晚食乜餸開始，那場前奏已經在蘊釀，然後一起洗米醃肉，你一箸我一口吃過溫飽，都最後坐在梳化調情，慢慢才進入主題。

就算是逛街市，也滲出淡淡的幸福感。（《叔‧叔》劇照）

二人花一個下午，不單是煮了一頓飯，更是將大家那份濃情，以文火反覆互煎轉化成慾，即使觀眾看不到二人最終如何纏綿，如何激戰連場，但都意會到當晚二人都經歷了一趟，比初夜更難忘的激情。二人完全演出那份愛，跟何寶榮與黎耀輝的愛不相伯仲，所以就算袁富華未能憑該片贏得任何獎項，但至少也值得獲一個提名。