【綠野仙蹤】網民用復仇者惡搞經典　湯賀蘭演小女孩零違和

由已故美國女星Judy Garland主演的《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz），在1939年上映至今，成為家喻戶曉的經典電影。早前有外國網民透過「Deepfake」惡搞經典，把角色頭像全部換成復仇者演員。雖然全片只長約分半鐘，但成功在網上引起關注，不少影迷大讚湯賀蘭（Tom Holland）飾演戲中小女孩Dorothy Gale竟然完全沒有違和。

由已故美國女星Judy Garland（左）主演的《綠野仙蹤》改編自美國作家L. Frank Baum在1900年出版的童話故事《The Wonderful Wizard of Oz》。（《綠野仙蹤》劇照）

電影《綠野仙蹤》是改編自美國作家L. Frank Baum，在1900年出版的童話故事《The Wonderful Wizard of Oz》，故事講述Dorothy Gale被龍捲風吹到一個神秘的國度，因而需要尋求魔法師的幫助，讓她回到人類世界。在她前往奧茲國的路上，她結識了想要腦袋的稻草人、想要一顆心的錫樵夫及想要勇氣的膽小獅這三位夥伴。雖然這部電影已經超過80年，但至今仍讓影迷回味無窮，戲中「Over the Rainbow」榮登美國電影學會百年百大電影歌曲第一名。

Judy Garland在《綠野仙蹤》中的演出讓人印象深刻。（《綠野仙蹤》劇照）

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《綠野仙蹤》的惡搞版名為《The Avengers of Oz》，由YouTube用家NextFace製作。由初期小女孩Dorothy Gale在家鄉時的黑白色畫面，直到她去到奧茲國時的彩色畫面。從片段可以見到，NextFace把原本由Judy Garland飾演的Dorothy Gale換成湯賀蘭、用羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）代替Ray Bolger成為稻草人、以「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）取代Jack Haley飾演錫樵夫、用基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）代替Bert Lahr成為膽小獅及Stan Lee頂替Frank Morgan飾演魔法師。

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這條「復仇者」版的《綠野仙蹤》獲3.5萬人次讚好，不少網民都表示湯賀蘭飾演Dorothy Gale完全沒有違和，指出他跟普通女孩沒有分別，甚至有網民認為他跟Judy Garland有幾分相似。之後有網民還改良他在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時化灰的金句，變成「Mr. Stark...I do feel so cute」，非常有趣。最後，有不少網民還確信「看來荷里活已經找到重啟版的人選」。