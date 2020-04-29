【復仇者聯盟4】出演鐵甲奇俠近11年　羅拔唐尼的MCU終極收入曝光

由羅素兄弟（Russo Brothers）導演執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）在去年4月26日正式在美國上映。近日，導演及編劇趁隔離期間，在網上舉行一周年派對，與粉絲分享電影拍攝花絮及創造的心路歷程。日前，外國傳媒《Deadline》早前公布了2019年最賺錢及最蝕錢電影排行榜，《復仇者聯盟4》成為最賺錢電影。在整理數據後，戲中多位主演的收入都非常可觀。

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《Deadline》早前公布《復仇者聯盟4》是2019年度最賺錢電影，其益利近9億美元。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《復仇者聯盟4》在去年上映時，破盡多個電影票房紀錄。電影上映首周未票房取得驚人的12億美元收入，最終電影全球票房收逾27.97億美元。電影除了打破了塵封逾十年的全球最賣座電影紀錄外，還成為了去年最賺錢的荷里活電影；而《復仇者聯盟4》在去年上映時，僅用了11天的時間，就超越了《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的總票房，非常厲害。

羅拔唐尼拍一部《復仇者聯盟4》，片酬加花紅已經賺到笑。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

據《Deadline》早前公布的數據，《復仇者聯盟4》成為了2019年度最賺錢的電影。在扣除成本下，電影為迪士尼貢獻了近9億美元的益利，而這數字遠超當年估算《復仇者聯盟4》會為迪士尼帶來6億美元至6.5億美元為高。電影盈利高收，除了迪士尼開心外，最興奮莫過於一眾演員。皆因迪士尼除了付片酬外，還與他們分享後端利潤（Back End Profits）。

除了羅拔唐尼賺到笑外，其他復仇者都獲得可觀的收入。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在Marvel電影宇宙中，飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）當然力壓其他復仇者，成為MCU最高薪的演員。據該報導指出，羅拔唐尼在《復仇者聯盟4》所獲得的後端利潤高達5,500萬美元，而他的片酬則約2,000萬美元，兩者合共為羅拔唐尼帶來約7,500萬美元收入。這個數字與去年外媒估算的總收入非常接近。之後外媒進一步估算，羅拔唐尼在2008年至2019年期間，演出鐵甲奇俠的總收入。綜合過往的數據，他在這11年間的總收入約2億7,500萬美元。

羅拔唐尼彈一彈手指，迪士尼消失了2億7,500萬美元。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

除了羅拔唐尼賺到笑外，戲中其他主演的後端利潤都非常可觀。據報導指出，迪士尼與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）及「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）等分享了一筆合共1億7,500萬美元的後端利潤，每人大概收近3,000萬美元。