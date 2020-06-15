【蜘蛛俠3】Marisa Tomei確認梅姨繼續登場　大爆角色將有新發展

由湯賀蘭（Tom Holland）及Zendaya主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的續集電影因受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響而暫停拍攝，之後還傳出電影將延期上映，讓影迷十分失望。在《蜘蛛俠》系列中飾演梅姨的Marisa Tomei近日透露，其角色在《蜘蛛俠3》的新方向。

Marisa Tomei首次在Marvel電影宇宙中出現是在《美國隊長3》。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

美國女星Marisa Tomei在Marvel電影宇宙中飾演梅姨，雖然她出場時間不多，但她每次出場的時候都引起觀眾的關注，至今她合共參演了四部Marvel電影。她近日接受外國傳媒《Screen Rant》訪問時，除了提到她的新戲《The King of Staten Island》外，還透露了梅姨在新一集《蜘蛛俠》的方向。

雖然Marisa Tomei沒有透露太多細節，但她指出其角色仍然會在《蜘蛛俠》第三集中亮相：「好的！我有聽到她（梅姨），導演和我時常討論她是一個社區幹事。我們將積極擴充這條故事線，並讓此成為故事一部份。」

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