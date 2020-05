SONY公布製作15套蜘蛛俠宇宙作品　《毒魔》《魔比煞》率先打頭陣

受新冠肺炎疫情影響,SONY本年度備受觸目的超級英雄片《毒魔2》(Venom: Let There Be Carnage)和《魔比煞》(Morbius)均需調檔,《毒魔2》原定於2020年10月2日在美國上映,現改為2021年6月25日在美國上映,而《魔比煞》原定於2020年7月31日在美國上映,改為明年3月19日美國上映,影迷等多不足一年就可入戲院睇戲喇!

《毒魔2》(Venom: Let There Be Carnage)和《魔比煞》(Morbius)受新冠肺炎疫情影響均需調檔。(官方圖片)

影迷最快明年3月可以先睇到由謝拉力圖主演的《魔比煞》。(電影劇照)

雖然2020下半年對影迷來說有點難捱,不過在剛結束的SONY策略大會上,總裁吉田憲一郎宣布將會開發自主知識產權和創新能力,更公布未來將會製作15 套SONY中有關MCU角色的電影,加強「蜘蛛俠宇宙」,消息一出令影迷大為興趣!

《魔比煞》預告中出現了「蜘蛛俠」塗鴉的彩蛋。(預告擷圖)

在《魔比煞》首條預告中,出現了「蜘蛛俠」塗鴉的彩蛋,而在《蜘蛛俠》中的反派禿鷹在預告片結尾出現一刻同樣令人又驚又喜,加上早前曾經有暗示和明示過《蜘蛛俠》將會客串《毒魔》,不過會否在《毒魔2》中出現仍是未知之數。 目前有理由相信《毒魔2》和《魔比煞》會是將多個超級英雄正式串聯在一起來的啟動之作。

另外,外媒曾報導,SONY現時已跟英國女導演S.J. Clarkson達成協定,正準備開發一部女性超級英雄片,而該部電影很可能就是《Mrs. Spider》。

「Wolf」的人版早已在電影《毒魔》中登場過。(Comics圖片)

而在後續的項目中,《Wolf》都有被提出進行製作,不過因為「Wolf」早已在電影《毒魔》中登場,他就是在《毒魔》中,從太空帶回了共生體的那位太空人。漫畫中「Wolf」是位太空人,原名John Jameson,因為在月球上取得一塊寶石,返回地球後每逢月圓之夜都會變身成為「Wolf」。

「Spider Silk」是位女蜘蛛俠,跟Peter Parker一樣被同一隻蜘蛛所咬。(Comics圖片)

關於《Spider Silk》、《Hunter Craven》和《Nightwatch》目前沒有過多消息,據知「Spider Silk」是位女蜘蛛俠,跟Peter Parker一樣被同一隻蜘蛛所咬,「Hunter Craven」則是蜘蛛俠最經典的死對頭之一,他擁有非常高超的獵捕技術,「Nightwatch」則是位穿着納米戰衣的黑人英雄,以上三個角色在漫畫中的知名度比較高。而備受關注的《Silver》和《Black Cat》其實已經過4年以上的籌備,未來圍繞在蜘蛛俠身邊的角色只會越來越多,劇情亦會日漸豐富,非常令人期待角色之間的連場激戰。