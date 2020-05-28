SONY公布製作15套蜘蛛俠宇宙作品　《毒魔》《魔比煞》率先打頭陣

受新冠肺炎疫情影響，SONY本年度備受觸目的超級英雄片《毒魔2》（Venom: Let There Be Carnage）和《魔比煞》（Morbius）均需調檔，《毒魔2》原定於2020年10月2日在美國上映，現改為2021年6月25日在美國上映，而《魔比煞》原定於2020年7月31日在美國上映，改為明年3月19日美國上映，影迷等多不足一年就可入戲院睇戲喇！

《毒魔2》（Venom: Let There Be Carnage）和《魔比煞》（Morbius）受新冠肺炎疫情影響均需調檔。（官方圖片）

影迷最快明年3月可以先睇到由謝拉力圖主演的《魔比煞》。（電影劇照）

雖然2020下半年對影迷來說有點難捱，不過在剛結束的SONY策略大會上，總裁吉田憲一郎宣布將會開發自主知識產權和創新能力，更公布未來將會製作15 套SONY中有關MCU角色的電影，加強「蜘蛛俠宇宙」，消息一出令影迷大為興趣！

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《魔比煞》預告中出現了「蜘蛛俠」塗鴉的彩蛋。（預告擷圖）

在《魔比煞》首條預告中，出現了「蜘蛛俠」塗鴉的彩蛋，而在《蜘蛛俠》中的反派禿鷹在預告片結尾出現一刻同樣令人又驚又喜，加上早前曾經有暗示和明示過《蜘蛛俠》將會客串《毒魔》，不過會否在《毒魔2》中出現仍是未知之數。 目前有理由相信《毒魔2》和《魔比煞》會是將多個超級英雄正式串聯在一起來的啟動之作。

另外，外媒曾報導，SONY現時已跟英國女導演S.J. Clarkson達成協定，正準備開發一部女性超級英雄片，而該部電影很可能就是《Mrs. Spider》。

「Wolf」的人版早已在電影《毒魔》中登場過。（Comics圖片）

而在後續的項目中，《Wolf》都有被提出進行製作，不過因為「Wolf」早已在電影《毒魔》中登場，他就是在《毒魔》中，從太空帶回了共生體的那位太空人。漫畫中「Wolf」是位太空人，原名John Jameson，因為在月球上取得一塊寶石，返回地球後每逢月圓之夜都會變身成為「Wolf」。

「Spider Silk」是位女蜘蛛俠，跟Peter Parker一樣被同一隻蜘蛛所咬。（Comics圖片）

關於《Spider Silk》、《Hunter Craven》和《Nightwatch》目前沒有過多消息，據知「Spider Silk」是位女蜘蛛俠，跟Peter Parker一樣被同一隻蜘蛛所咬，「Hunter Craven」則是蜘蛛俠最經典的死對頭之一，他擁有非常高超的獵捕技術，「Nightwatch」則是位穿着納米戰衣的黑人英雄，以上三個角色在漫畫中的知名度比較高。而備受關注的《Silver》和《Black Cat》其實已經過4年以上的籌備，未來圍繞在蜘蛛俠身邊的角色只會越來越多，劇情亦會日漸豐富，非常令人期待角色之間的連場激戰。