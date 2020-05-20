【蜘蛛俠】導演Sam Raimi極仔細製作　粉絲13年後發現超級彩蛋

眾所周知，Marvel電影的劇組一直非常擅長在電影內埋藏彩蛋，最讓影迷印象深刻必定是Marvel電影宇宙的作品。可是在Marvel Studios創造出Marvel電影宇宙時，由荷里活大導演Sam Raimi執導的《蜘蛛俠》（Spider-Man）三部曲，早已經善於在戲中埋下不同彩蛋。沒想到，《蜘蛛俠3》的一個極仔細彩蛋，在13年後才被發現。

由杜比麥奎爾的《蜘蛛俠》三部曲仍然獲得粉絲的喜愛。（《蜘蛛俠》劇照）

由Sam Raimi執導；杜比麥奎爾（Tobey Maguire）及Kirsten Dunst主演的《蜘蛛俠》在2002年上映時叫好叫座，全球票房累計超過8.2億美元收入外，還成為當年全球票房季軍。之後，導演分別在2004年及2007年推出《蜘蛛俠2》及《蜘蛛俠3》。《蜘蛛俠》三部曲最終為SONY帶來近25億美元收入，認真厲害。可是其實導演原本計劃開拍《蜘蛛俠》第四集，從而創造出新《蜘蛛俠》三部曲。可惜最後與SONY出現分歧，計畫被迫擱置，而SONY之後轉去製作新《蜘蛛俠》（The Amazing Spider-Man）系列電影，此舉讓影迷大感惋惜。

杜比麥奎爾及Kirsten Dunst主演的《蜘蛛俠》三部曲至今仍風靡不少影迷。（《蜘蛛俠》劇照）

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在2007年上映的《蜘蛛俠3》近日突然再成為網上熱話，戲中一個極仔細的彩蛋足足埋了13年才被發掘出來。時間回到2002年，當時正在就讀高三的Peter Parker與同學一起參觀遺傳學實驗室時，意外被一隻基因重組的蜘蛛咬了右手一下，而獲得了超能力。沒想到，近日有粉絲在《蜘蛛俠3》其中一幕見到，Peter Parker右手遭咬過的地方留有疤痕。導演Sam Raimi及其團體的認真製作，可謂居功厥偉。