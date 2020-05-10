【蜘蛛俠】三代Spider-Man險在動畫版世紀同框　監製踢爆破局內幕

在2018年上映的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse），電影除了奪得第91屆奧斯卡金像獎最佳動畫外，還成功把六位蜘蛛俠放在同一宇宙上。雖然是以動畫形式，但都足以讓粉絲十分興奮。然而，原來這個蜘蛛俠宇宙，差一點就推出真人版電影。可惜，這計畫最後竟然遭SONY否決。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》在2018年上映時，叫好叫座，還成功把多位蜘蛛俠放到同一宇宙上。（《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇照）

在2018年上映的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》動畫版，為真人版的蜘蛛俠宇宙打開了無限可能性。而影迷一直期盼，SONY的Marvel角色宇宙究竟會如何與Marvel電影宇宙合作，相信屆時《魔比煞》（Morbius）會有端倪。除此之外，粉絲還一直夢想著三代蜘蛛俠能同框出演，原來這個計畫差點就成真。可惜臨門一腳，卻遭SONY否決。

《魔比煞》會否出現蜘蛛俠，也是影迷關注的焦點。（《魔比煞》劇照）

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據《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》監製之一的Christopher Miller近日透露，他原本非常有野心，希望找來第一代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、第二代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）及第三代蜘蛛俠湯賀蘭（Tom Holland）同框；而這個世紀同框最初設計在片尾，當時三代蜘蛛俠與蜘豬俠齊齊現身，讓真人版蜘蛛俠與動畫版蜘蛛俠組隊。而導演Rodney Rothman過去都曾證實這計畫：「我確實寫了這一幕，不過卻引起很多不安，擔心這些焦慮會讓觀眾同感困惑。」最後，SONY以「時間尚早」直接把計畫否決。

三代蜘蛛俠原本有機會同框演出，可惜最後遭SONY否決。（Christopher Miller Twitter 擷圖）

除此之外，原本SONY還有意邀請杜比麥奎爾聲演中年的Peter Parker／蜘蛛俠，可惜，最後願望落空，改由Jake Johnson聲演。未知《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》續集會否出其不意加入這個世紀同框，影迷拭目以待。