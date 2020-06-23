【死因無可疑】林嘉欣歎疫情影響盡力做　練習扮跛行路變家庭遊戲

由導演袁劍偉執導的《死因無可疑》昨日（22日）尖沙咀舉行首映禮，他率領一眾演員林嘉欣、陳家樂、湯怡、周家怡、廖啟智及歐錦棠等現身，唯獨男主角黃秋生因身在台灣拍劇而未有到場，但他都有拍短片跟大家分享。

導演袁劍偉（右二）率領一眾演員如周家怡、陳家樂、林嘉欣及湯怡出席《死因無可疑》首映禮。（梁碧玲 攝）

提到林嘉欣在戲中要犧牲美貌，身為嘉欣丈夫的導演解釋：「我給一個正常角色她演，她會沒有興趣，她需要挑戰。」在旁的嘉欣聽罷像小鳥依人一樣附和「是啊」。對於這個新挑戰，林嘉欣都坦言跟她沒有相似的地方：「完全變了另一個人，跟我的影子沒有關係。」她又為角色增磅：「晚晚食宵夜，之後立即睡覺。」唯她稱肥很容易，但減肥卻相對困難。

導演笑言給林嘉欣正常角色她會不想演。（梁碧玲 攝）

另外，林嘉欣在戲中的角色跛腳，沒想到她練習跛腳行路變成家人的新遊戲：「兩個女兒覺得好玩，好像一個新遊戲。」雖然如此，但她坦言，當兩個女兒見到媽媽的新造型時，大女卻非常害怕，唯細女兒就夠膽觀看。

林嘉欣出席《死因無可疑》首映禮。（梁碧玲 攝）

嘉欣又談到與秋生做對手戲，直言對方跟他合作非常好玩，她還叫秋生為「秋生BB」，又談到其中一場與秋生虐待智叔的戲份，若非導演叫停，否則他們可以持續「玩好耐」。導演袁劍偉亦提到秋生未能出席首映，會有掛住對方。「冇辦法，如果他重台灣返來要隔離，再返回台灣又要隔離，來回足足一個月。」對於電影在疫市下上映可擔心票房？袁劍偉只好盡力宣傳和謝票。嘉欣都表示一定受影響，但她慶幸可以透過疫情重新思考還可用甚麼形式去完成工作。

點擊下圖觀看更多首映禮照片！