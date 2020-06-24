TVB新劇《殺手》暗藏多個電影角色　李佳芯跌槍又似邊幕？

TVB新劇《殺手》將於下星期一（29日）首播，由黎耀祥、陳豪、龔嘉欣、麥明詩、李佳芯、江美儀、高海寧等人主演，在已見街的預告中，發現暗藏不少電影元素，一開始的削鉛筆已即時令人諗起出名以鉛筆殺人成名的《殺神John Wick》，當中更包含甚麼電影呢？

TVB新劇《殺手》以John Wick的「鉛筆」套路來引人入戲，同「殺手」主題好配合。（影片擷圖）

李佳芯將會飾演陳豪的美女助手。（影片擷圖）

大部份角色都會有一條「面試片」，當中李佳芯的角色名如其人，錢向茜（Cash）只向錢看，實際上是位家庭主婦和咖啡室員工，跟喬星（陳豪 飾）有感情線，會成為他的美女助手。

但在片中大玩周星馳《少林功夫》的橋段，將「跌士巴拿」改成「跌槍」，原以為她撿起槍放回袋後會講出類似對白，但就未有咁做。

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+ 6 + 5 + 4

見工時龔嘉欣仲着得好斯文，其實不然！（影片擷圖）

而飾演易蘭（Dark Angel）的龔嘉欣被指其實是借鏡「黑寡婦」（Black Widow），除了兩個名讀法近似，更令人覺得相似是因為面試官問：「你咁細粒，如果目標大隻過你，搞唔搞得掂嫁？」龔嘉欣即時以快速埋身肉搏的技術，將刀仔架在面試官的頸上，更劃出一條小血痕，實在是不惹小，似足「黑寡婦」賣靈活好戰。

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有網民笑言最恐怖的是叫江美儀扮小丑女。（影片擷圖）

不過最震撼要數江美儀，她在劇中扮演妓女LuLu一角，更會跟閻武（黎耀祥 飾）有感情線，而在預告片中她以「小丑女」的打扮現身，有網民質疑雖然扮妓女、玩下cosplay，但的確有點嚇人，不過如果這是搞笑情節都還可接受。

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