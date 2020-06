《正義聯盟》導演版預告分析　5大細位暗示「神奇女俠」情人復活

千呼萬喚美國導演Zack Snyder版本的《正義聯盟》(Justice League),早前已宣布將在明年推出,日前導演版《正義聯盟》曝光最新預告,雖然片長只有短短30幾秒,但已經埋下不少彩蛋, DC的經典大反派Darkseid更隆重登場。

國導演Zack Snyder版本的《正義聯盟》(Justice League),早前已宣布將在明年推出。(《正義聯盟》劇照)

2017年DC 的超級英雄大片《正義聯盟》,全球票房只收得6.579億美元(50.9億港元),成績不及預期,得不到影迷喜愛,也難怪不少人都認為《正義聯盟》輸給Marvel的《復仇者聯盟》系列。

而其實當時華納是找了導演Zack Snyder主導DC 宇宙,不過當時他在製作《正義聯盟》時,不幸遇上20歲的女兒Autumn Snyder自殺身亡的事,令他要放下手上的工作,電影改由Joss Whedon接手。

華納落實將會重製薩克薛達(Zack Snyder)導演剪輯版的《正義聯盟》。(官方海報)

還Zack Snyder一個清白?

不過,最終在戲院上映的版本卻令不少粉絲失望,嗌足兩年「#ReleaseTheSnyderCut」的口號,導演剪輯版的《正義聯盟》終於要在下年於HBO Max面世,或許這能Zack Snyder一個清白。

除了在《神奇女俠1984》中,又可以見到女神姬嘉鐸喇!(官方海報)

呼應《蝙蝠俠對超人:正義曙光》

Zack Snyder導演版《正義聯盟》日前就發布了簡短的新預告片,開首就看到姬嘉鐸(Gal Gadot)主演的神奇女俠拿着火把,似是發現了某種文物旁白是:「The bell’s already been rung, and they’ve heard it out in the dark. among the stars. Ding dong, the god is dead.(鐘聲已經敲響了,他們已經在黑暗中聽見了,跨越星空。叮,上帝已經死了。)」

而其實這段對白是呼應在《蝙蝠俠對超人:正義曙光》由謝西艾辛堡(Jesse Eisenberg)所演的「Lex Luthor」,他在片尾的旁白。

旁白有雙重意義

有外媒就分析這段說話含雙重意義,事關在《蝙蝠俠對超人:正義曙光》背景下,敲響的鐘聲是在談及超人死亡以及地球是有多脆弱、有幾易被其他星體的種族入侵。而這次在新預告提及鐘聲已經敲響,是間接反映「#ReleaseTheSnyderCut」的活動,意思是直至Zack Snyder陸續公開他的劇照和他的版本,代表這時「鐘聲已敲響」。

Marvel漫畫中的Thanos被指是受Darkseid所啟發。(DC Comics)

超級反派Darkseid現身

Snyder版本的最新預告也證實了,經典的DC超級反派Darkseid,將會出現在他的《正義聯盟》。Darkseid更會以Uxas的形態登場。

Darkseid原名Uxas,是當時的天啟星二皇子,被認為是超人的最大對手之一,也是DC宇宙的最大的威脅。

Darkseid的超能力非常強勁,飛得快過超人,可以隔空取物、穿越時間空間、心靈感應,能夠控制生命體的意志。據知,他的雙眼能發出亞米茄死光(Omega Beam)能夠轉彎,幾乎曾射死蝙蝠俠。

天啟星被Darkseid的父親由迦可汗(Yuga Khan)所統治著,某日他的兄長Drax宣稱自己找到了強大的歐米伽效應(Omega effect),Darkseid得知後就殺死了Drax,並將這種力量佔為己有,獲得力量的同時,自己也變成了有着岩石一般外表的巨人。

Darkseid非常強大,甚至比魁隆(Thanos)還要厲害。魁隆出現時,更曾被指是漫畫家Jim Starlin對Jack Kirby所創作的角色Darkseid的致敬。

大反派手持的武器極具意義

Darkseid在漫畫裡是不常用武器,因為他根本強大到不需要武器去戰鬥,但今次在預告可以看到他手上似乎拿着DC漫畫中的「命運之矛」(Spear of Destiny),這支長矛是用來刺穿耶穌基督,更在第二次世界大戰中,這支長矛被希特拉(Hitler)掌握過。

由姬嘉鐸(Gal Gadot)主演的《神奇女俠1984》。(電影劇照)

與《神奇女俠1984》以及Steve復活有關

有外媒更分析指,神奇女俠拿着火把照出一粒水晶,這可能是與DC 的Chaos Crystal有關係,也是與《神奇女俠1984》的一種聯繫。這粒水晶是來自眾神之球的遺物,能夠增強能量,將它們轉化為難以置信的巨大原始能量再爆發,有人就猜測Darkseid可能是用這水晶去入侵地球。

《神奇女俠1984》的預告中也提及Maxwell Lord擁有一粒水晶,有機會是Chaos Crystal的部分碎片。據知該水晶有很強的魔法,預告中也似乎暗示了Diana是靠它,讓愛人Steve復活的關鍵。