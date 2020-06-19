《正義聯盟》導演版預告分析　5大細位暗示「神奇女俠」情人復活

千呼萬喚美國導演Zack Snyder版本的《正義聯盟》（Justice League），早前已宣布將在明年推出，日前導演版《正義聯盟》曝光最新預告，雖然片長只有短短30幾秒，但已經埋下不少彩蛋， DC的經典大反派Darkseid更隆重登場。
國導演Zack Snyder版本的《正義聯盟》（Justice League），早前已宣布將在明年推出。（《正義聯盟》劇照）
2017年DC 的超級英雄大片《正義聯盟》，全球票房只收得6.579億美元（50.9億港元），成績不及預期，得不到影迷喜愛，也難怪不少人都認為《正義聯盟》輸給Marvel的《復仇者聯盟》系列。
而其實當時華納是找了導演Zack Snyder主導DC 宇宙，不過當時他在製作《正義聯盟》時，不幸遇上20歲的女兒Autumn Snyder自殺身亡的事，令他要放下手上的工作，電影改由Joss Whedon接手。
華納落實將會重製薩克薛達（Zack Snyder）導演剪輯版的《正義聯盟》。（官方海報）
還Zack Snyder一個清白？
不過，最終在戲院上映的版本卻令不少粉絲失望，嗌足兩年「#ReleaseTheSnyderCut」的口號，導演剪輯版的《正義聯盟》終於要在下年於HBO Max面世，或許這能Zack Snyder一個清白。
除了在《神奇女俠1984》中，又可以見到女神姬嘉鐸喇！（官方海報）
呼應《蝙蝠俠對超人：正義曙光》
Zack Snyder導演版《正義聯盟》日前就發布了簡短的新預告片，開首就看到姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的神奇女俠拿着火把，似是發現了某種文物旁白是：「The bell’s already been rung, and they’ve heard it out in the dark. among the stars. Ding dong, the god is dead.（鐘聲已經敲響了，他們已經在黑暗中聽見了，跨越星空。叮，上帝已經死了。）」
而其實這段對白是呼應在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》由謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）所演的「Lex Luthor」，他在片尾的旁白。
旁白有雙重意義
有外媒就分析這段說話含雙重意義，事關在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》背景下，敲響的鐘聲是在談及超人死亡以及地球是有多脆弱、有幾易被其他星體的種族入侵。而這次在新預告提及鐘聲已經敲響，是間接反映「#ReleaseTheSnyderCut」的活動，意思是直至Zack Snyder陸續公開他的劇照和他的版本，代表這時「鐘聲已敲響」。
Marvel漫畫中的Thanos被指是受Darkseid所啟發。（DC Comics）
超級反派Darkseid現身
Snyder版本的最新預告也證實了，經典的DC超級反派Darkseid，將會出現在他的《正義聯盟》。Darkseid更會以Uxas的形態登場。
Darkseid原名Uxas，是當時的天啟星二皇子，被認為是超人的最大對手之一，也是DC宇宙的最大的威脅。
Darkseid的超能力非常強勁，飛得快過超人，可以隔空取物、穿越時間空間、心靈感應，能夠控制生命體的意志。據知，他的雙眼能發出亞米茄死光（Omega Beam）能夠轉彎，幾乎曾射死蝙蝠俠。
天啟星被Darkseid的父親由迦可汗（Yuga Khan）所統治著，某日他的兄長Drax宣稱自己找到了強大的歐米伽效應（Omega effect），Darkseid得知後就殺死了Drax，並將這種力量佔為己有，獲得力量的同時，自己也變成了有着岩石一般外表的巨人。
Darkseid非常強大，甚至比魁隆（Thanos）還要厲害。魁隆出現時，更曾被指是漫畫家Jim Starlin對Jack Kirby所創作的角色Darkseid的致敬。
大反派手持的武器極具意義
Darkseid在漫畫裡是不常用武器，因為他根本強大到不需要武器去戰鬥，但今次在預告可以看到他手上似乎拿着DC漫畫中的「命運之矛」（Spear of Destiny），這支長矛是用來刺穿耶穌基督，更在第二次世界大戰中，這支長矛被希特拉（Hitler）掌握過。
由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》。（電影劇照）
與《神奇女俠1984》以及Steve復活有關
有外媒更分析指，神奇女俠拿着火把照出一粒水晶，這可能是與DC 的Chaos Crystal有關係，也是與《神奇女俠1984》的一種聯繫。這粒水晶是來自眾神之球的遺物，能夠增強能量，將它們轉化為難以置信的巨大原始能量再爆發，有人就猜測Darkseid可能是用這水晶去入侵地球。
《神奇女俠1984》的預告中也提及Maxwell Lord擁有一粒水晶，有機會是Chaos Crystal的部分碎片。據知該水晶有很強的魔法，預告中也似乎暗示了Diana是靠它，讓愛人Steve復活的關鍵。