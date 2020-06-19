《正義聯盟》導演版預告分析　5大細位暗示「神奇女俠」情人復活

千呼萬喚美國導演Zack Snyder版本的《正義聯盟》（Justice League），早前已宣布將在明年推出，日前導演版《正義聯盟》曝光最新預告，雖然片長只有短短30幾秒，但已經埋下不少彩蛋， DC的經典大反派Darkseid更隆重登場。

國導演Zack Snyder版本的《正義聯盟》（Justice League），早前已宣布將在明年推出。（《正義聯盟》劇照）

2017年DC 的超級英雄大片《正義聯盟》，全球票房只收得6.579億美元（50.9億港元），成績不及預期，得不到影迷喜愛，也難怪不少人都認為《正義聯盟》輸給Marvel的《復仇者聯盟》系列。

而其實當時華納是找了導演Zack Snyder主導DC 宇宙，不過當時他在製作《正義聯盟》時，不幸遇上20歲的女兒Autumn Snyder自殺身亡的事，令他要放下手上的工作，電影改由Joss Whedon接手。

華納落實將會重製薩克薛達（Zack Snyder）導演剪輯版的《正義聯盟》。（官方海報）

還Zack Snyder一個清白？

不過，最終在戲院上映的版本卻令不少粉絲失望，嗌足兩年「#ReleaseTheSnyderCut」的口號，導演剪輯版的《正義聯盟》終於要在下年於HBO Max面世，或許這能Zack Snyder一個清白。

除了在《神奇女俠1984》中，又可以見到女神姬嘉鐸喇！（官方海報）

呼應《蝙蝠俠對超人：正義曙光》

Zack Snyder導演版《正義聯盟》日前就發布了簡短的新預告片，開首就看到姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的神奇女俠拿着火把，似是發現了某種文物旁白是：「The bell’s already been rung, and they’ve heard it out in the dark. among the stars. Ding dong, the god is dead.（鐘聲已經敲響了，他們已經在黑暗中聽見了，跨越星空。叮，上帝已經死了。）」

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而其實這段對白是呼應在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》由謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）所演的「Lex Luthor」，他在片尾的旁白。

旁白有雙重意義

有外媒就分析這段說話含雙重意義，事關在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》背景下，敲響的鐘聲是在談及超人死亡以及地球是有多脆弱、有幾易被其他星體的種族入侵。而這次在新預告提及鐘聲已經敲響，是間接反映「#ReleaseTheSnyderCut」的活動，意思是直至Zack Snyder陸續公開他的劇照和他的版本，代表這時「鐘聲已敲響」。

Marvel漫畫中的Thanos被指是受Darkseid所啟發。（DC Comics）

超級反派Darkseid現身

Snyder版本的最新預告也證實了，經典的DC超級反派Darkseid，將會出現在他的《正義聯盟》。Darkseid更會以Uxas的形態登場。

Darkseid原名Uxas，是當時的天啟星二皇子，被認為是超人的最大對手之一，也是DC宇宙的最大的威脅。

Darkseid的超能力非常強勁，飛得快過超人，可以隔空取物、穿越時間空間、心靈感應，能夠控制生命體的意志。據知，他的雙眼能發出亞米茄死光（Omega Beam）能夠轉彎，幾乎曾射死蝙蝠俠。

天啟星被Darkseid的父親由迦可汗（Yuga Khan）所統治著，某日他的兄長Drax宣稱自己找到了強大的歐米伽效應（Omega effect），Darkseid得知後就殺死了Drax，並將這種力量佔為己有，獲得力量的同時，自己也變成了有着岩石一般外表的巨人。

Darkseid非常強大，甚至比魁隆（Thanos）還要厲害。魁隆出現時，更曾被指是漫畫家Jim Starlin對Jack Kirby所創作的角色Darkseid的致敬。

大反派手持的武器極具意義

Darkseid在漫畫裡是不常用武器，因為他根本強大到不需要武器去戰鬥，但今次在預告可以看到他手上似乎拿着DC漫畫中的「命運之矛」（Spear of Destiny），這支長矛是用來刺穿耶穌基督，更在第二次世界大戰中，這支長矛被希特拉（Hitler）掌握過。

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》。（電影劇照）

與《神奇女俠1984》以及Steve復活有關

有外媒更分析指，神奇女俠拿着火把照出一粒水晶，這可能是與DC 的Chaos Crystal有關係，也是與《神奇女俠1984》的一種聯繫。這粒水晶是來自眾神之球的遺物，能夠增強能量，將它們轉化為難以置信的巨大原始能量再爆發，有人就猜測Darkseid可能是用這水晶去入侵地球。

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《神奇女俠1984》的預告中也提及Maxwell Lord擁有一粒水晶，有機會是Chaos Crystal的部分碎片。據知該水晶有很強的魔法，預告中也似乎暗示了Diana是靠它，讓愛人Steve復活的關鍵。