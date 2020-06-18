開拍戴安娜王妃電影　《吸血新世紀》姬絲汀擔正被踩形象不符

全新外國電影《Spencer》將會拍英國「戴安娜王妃」（Princess Diana），該戲將會由智利導演Pablo Larrain執導，如今女主角已選定由《吸血新世紀》姬絲汀史超活（Kristen Stewart）擔正，不過就引出不少網民質疑選角不合乎「戴安娜王妃」的形象。

姬絲汀史超活將會在《Spencer》中出演「戴安娜王妃」一角。（IMDB）

根據外媒《Deadline》報導，《Spencer》的戲名其實是由戴安娜王妃結婚前的姓氏「Spencer」來命名，故事將會講述她在1996年與查理斯王子離婚後的第一個星期，3天之內所發生的事情，同樣紀錄她最後的一個聖誕。

戴安娜王妃於1996年離婚後，翌年因車禍去世，享年僅得36歲，事件爆出後震驚全球。不過電影中只會講到她為何選擇離開英國皇室，盼望變回遇見查理斯王子之前的自己，戲中不會拍到有關她慘遭車禍離世的畫面。

《Spencer》中不會拍到有關戴安娜王妃慘遭車禍離世的畫面。（Getty Images）

有網民質疑姬絲汀史超活並非很差，不過跟戴安娜王妃的形象看似不乎，現時單憑想像的確很難令兩人拉在一起，但導演就有講到他認為姬絲汀史超活有種神秘、脆弱的感覺，而當中又帶點堅強，在講到劇本時，強烈地感覺到她正是自己想要找的人，非常貼近角色，覺得她的眼神可以演釋好戴安娜這位傳奇人物。

事實上姬絲汀史超活形象百變，單看她中性的樣子，的確難以將她跟戴安娜王妃拉上關係。（IG圖片）

點擊睇更多戴安娜王妃、姬絲汀史超活對比：