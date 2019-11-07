【吸血新世紀】姬絲汀史釗活自認想結婚　大方談及舊愛羅拔柏迪臣

荷里活演員姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）和羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）10年前因為因拍攝《吸血新世紀》（Twilight）系列作爆紅，兩人更拍出愛火花，不過在2012年姬絲汀史釗活版拍到偷食《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsma）的導演路柏山達斯（Rupert Sanders）後兩人隨即分手。 姬絲汀史釗活近日在訪問上再次大方提到當年跟羅拔柏迪臣這段舊情。

姬絲汀史釗活跟羅拔柏迪臣當年因《吸血新世紀》拍出愛火花。（劇照）

由姬絲汀史釗活、「茉莉公主」娜奧美史葛（Naomi Scott）和愛娜巴連絲卡（Ella Balinska）主演的《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）將於下週上映，姬絲汀史釗活出席《The Howard Stern Show》訪談節目宣傳電影時，被問到當年跟羅拔柏迪臣的情史時，她表示那時仍得18歲，還沉醉在跟中學初戀男友的愛情中，直到接拍了《吸血新世紀》遇上了羅拔柏迪臣，直言他是個非常迷人的男人，大讚他是最好的！

姬絲汀史釗活直言當時想跟羅拔柏迪臣結婚。（畫面截圖）

而在被問及當年有否想過跟羅拔柏迪臣結婚時，她本來還有些猶豫，後來回應：「我想啊，不過沒有成功。」其後她補充自己不是一個非常傳統的人，所以事情都有經過深思熟慮，在每一段關係之中都有想過結婚這個問題，當中只有一到兩個人是我想結婚的，我不是隨便決定這種事的人。

最後主持問她：「你覺得自己有天會結婚嗎？」她毫不猶豫回答：「當然絕對會！」同時十分同意主持的說法，這個人將會是最愛，當這天來臨的話將會告知全世界，她又指「這是沒有任何事是絕對，因為我們不完全知道所有事，這就是唯一一件事你可以去感受到，你是全心全意去愛一個人。」

姬絲汀史釗活目前正在跟編劇Dylan Meyer拍拖。（Dylan Meyer IG）

姬絲汀史釗活目前正在跟編劇迪倫梅耶（Dylan Meyer）拍拖，但在訪談中她透露了自己已經「不能他X的等著」，很想向女友求婚，兩人早已有談及該事，而她更自爆「我有幾個計劃，要做的最型的事！」照她這樣說來，兩人似乎好事不遠了！

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姬絲汀史釗活訪問片段