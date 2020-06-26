【超人】亨利卡菲爾渴望續當超人　稱期待《正義聯盟》導演版面世

外國傳媒《Deadline》在上月曾透露，華納兄弟與「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）商討他回巢的可性，並有傳他會限定參演一部DCEU的電影，但該報導已經否定了《超人：鋼鐵英雄》續集的可能性。最近亨利卡菲爾接受外國傳媒《Variety》訪問，與「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）對談。在訪問期間，亨利卡菲爾談到超人對他的影響，並再度鬆口表示願意繼續當超人。

亨利卡菲爾以「超人」的身份參演了三部DCEU的電影。（《超人：鋼鐵英雄》劇照）

亨利卡菲爾在成為超人後參演了三部DCEU的電影，當中包括2013年上映的《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）及《正義聯盟》（Justice League）。雖然三部作品均獲得不俗的票房成績，可惜電影的評價每況愈下，最終傳出他在2018年卸下超人職務。

《超人：鋼鐵英雄》是亨利卡菲爾第一部參加的DCEU電影。（《超人：鋼鐵英雄》劇照）

近日亨利卡菲爾接受「X教授」柏德烈史釗活訪問時再度開腔談及超人一角，及這角色對他所帶來的影響：「我的生活因超人起了巨大變化。這給我許多演出的機會，而這些機會改變了我的演藝事業。我對此深存感激，而這角色（超人）也教導了我認識自己。」

《超人：鋼鐵英雄》後，亨利卡菲爾在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》繼續擔任超人。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

除此之外，亨利卡菲爾還向柏德烈史釗活表示希望可以在未來幾年繼續當超人：「我一直都是超人的粉絲。」他續解釋超人如何影響他：「有這樣的角色，當你脫下超人戰袍時，也會成為你身份象徵的一部份。當你遇到小朋友時，他們不覺得你是亨利卡菲爾，他們可能看到我是超人，這附帶一種責任。」正因為這角色非常好，所以亨利卡菲爾也樂於承擔此責任：「我希望能在未來的幾年，可以續有更多當超人的機會。」既然亨利卡菲爾又送秋波，不如華納兄弟重新計劃《超人：鋼鐵英雄》續集電影。

亨利卡菲爾第三度飾演超人，可惜《正義聯盟》口碑甚差，連帶飾演蝙蝠俠的賓艾佛力都退出了 。（《正義聯盟》劇照）

另外，亨利卡菲爾被問到是否知道《正義聯盟》導演版，他表示只知道導演版會在HBO Max上發布，而其他的事都不能說。唯他續指出，這部電影一直是導演Zack Snyder的願望：「我很高興 Zack Snyder能夠實現他的願景。」最後他提到，當年《正義聯盟》的口碑不佳，讓觀眾失望。之後出現了「Release Zack Snyder Cut」的訴求，如今這機會終於來臨，相信影迷會看得非常愉快：「我認為這對於電影製作者及做創作的人來說，將自己預期的願景展示給全世界看是非常重要，我都很期待能夠觀看《正義聯盟》導演版，這可說是一場磨鍊。」

亨利卡菲爾對於《正義聯盟》導演版都非常期待。（《正義聯盟》劇照）

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