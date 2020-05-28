【超人】外媒爆亨利卡菲爾回歸有望　或有機會客串《水行俠2》

DCEU近日接連有好消息傳出，繼美國導演Zack Snyder在美國時間上周三宣布導演版《正義聯盟》（Justice League）將在明年推出後，今日又傳來好消息。據外國傳媒報導，在2018年卸任超人的亨利卡菲爾（Henry Cavill）正與華納兄弟商討回歸的可能性。

亨利卡菲爾在三部DCEU作品中飾演超人，當中包括《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》及《正義聯盟》。（《超人：鋼鐵英雄》劇照）

在2018年9月12日，外國傳媒《The Hollywood Reporter》報導，亨利卡菲爾因拍攝撞期而未能客串《沙贊！神力集結》（Shazam!），於是便傳出亨利卡菲爾將不再擔任超人的消息。之後甚至有外媒報導華納計劃用沙贊取代超人。

有傳亨利卡菲爾因未能客串《沙贊！神力集結》而讓華納兄弟放棄他。（《超人：鋼鐵英雄》劇照）

據外國傳媒《Deadline》報導，今次華納兄弟與亨利卡菲爾的新談判並不包含《超人：鋼鐵英雄》的續集，反而是商討讓超人參演其中一部DCEU的新作品。據報導指出，目前尚未清楚超人會在哪一部電影作品登場。據估計，超人最大機會會在《Black Adam》、《水行俠2》或《沙贊》續集中現身，而華納兄弟則沒有回應相關事件。

超人最後都有在《沙贊！神力集結》登場，但只有半身。（《沙贊！神力集結》劇照）

其實在去年11月，亨利卡菲爾接受外國傳媒《Men's Health》訪問時表示：「超人的斗篷仍然在衣櫃裡，這仍是我的角色。」；及後他一次與Kevin McCarthy對談時再次表示希望能繼續第一部電影的故事情節。可是，華納兄弟至今仍然未正式宣布開拍續集。